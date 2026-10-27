Švicarji so afero pometli pod preprogo, vrača se kapetan

Za novembrsko gostovanje v Sloveniji bo švicarska reprezentanca lahko računala tudi na dva pomembna aduta, ki sta zaradi afere s ponarejenimi covidnimi potrdili izpustila prve štiri tekme lige narodov. Po odločitvi švicarske nogometne zveze se v izbrano vrsto lahko vrneta kapetan Granit Xhaka in napadalec Breel Embolo.

Oba sta zaradi uporabe ponarejenih potrdil prejela pogojni denarni kazni, septembra in oktobra pa sta ostala tudi brez reprezentančnih nastopov. Zveza je ocenila, da je po končanih pravnih postopkih in že prestanih športnih posledicah njuna vrnitev upravičena. »Prepričani smo, da je vrnitev v reprezentanco novembra odgovorna in pravilna odločitev,« je poudaril direktor izbrane vrste Pierluigi Tami.

Pri tem Xhaka ne bo izgubil kapetanskega traku. Selektor Murat Yakin, njegov strokovni štab in svet igralcev so soglasno podprli njegovo nadaljevanje v tej vlogi. Yakin bo seznam za zadnji tekmi skupinskega dela razkril 5. novembra, oba nogometaša pa sta že na širšem seznamu kandidatov.

Švicarji so tudi brez njiju dobili vse štiri tekme in z 12 točkami vodijo v skupini B1. Slovenija zaostaja za pet točk, 13. novembra pa bo vodilno reprezentanco gostila v Mariboru. Tri dni pozneje bo gostovala še v Severni Makedoniji, medtem ko bodo Švicarji doma pričakali Škotsko.