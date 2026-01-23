Švicarska lepotica predstavila svojega novega srčnega izbranca

Postanite naročnik | že od 14,99 €
Švicarska nogometna reprezentantka Alisha Lehmann je znova v ljubezenskem razmerju. Ob svojem 27. rojstnem dnevu je na družbenem omrežju Instagram prvič javno predstavila svojega novega srčnega izbranca in s tem potrdila govorice o novem ljubezenskem poglavju.
Na fotografijah je srečna v objemu z 28-letnim angleškim nogometašem Montelom McKenziejem. Ob teh ni manjkalo čustvenih sporočil. »Vse najboljše, ljubica,« je zapisal McKenzie, Lehmannova pa mu je odgovorila preprosto: »Ljubim te.«
McKenzie je v nogometnem svetu razmeroma malo znano ime. Igra v regionalni ligi (Isthmian), ki sodi v sedmo in osmo raven angleškega ligaškega sistema. Več prepoznavnosti si je pridobil zunaj igrišč — leta 2023 je sodeloval v deseti sezoni priljubljenega resničnostnega šova Otok ljubezni (Love Island), dve leti pozneje pa še v oddaji Otok ljubezni: Vsi zvezdniki (Love Island: All Stars).
V nasprotju z njim stoji je Lehmannova, ki je do lani prijateljevala z brazilskim nogometašem Douglasom Luizom, ena od najbolj prepoznavnih nogometašic na svetu. Na Instagramu ji sledi skoraj 16 milijonov ljudi, s čimer sodi med najbolj vplivne športnice na družbenih omrežjih. Njeno zasebno življenje pogosto pritegne skoraj toliko ali še več pozornosti kot njene predstave na zelenici.
Ob sreči v ljubezni pa odpira tudi novo športno poglavje. Po letu in pol v Italiji se namreč 27-letna Švicarka vrača v Anglijo, kjer bo kariero nadaljevala pri Leicester Cityju. Nazadnje je pol sezone igrala za Como, pred tem eno leto še za Juventus, a si pri nobenem od omenjenih italijanskih klubov ni uspela zagotoviti stalnega mesta v začetni enajsterici.
Prestop v Leicester pomeni njeno vrnitev v okolje, ki ga dobro pozna. Po West Hamu, Evertonu in Aston Villi bo namreč Leicester že njen četrti klub v angleški superligi, najvišji ravni ženskega nogometa na Otoku.
»Veliko sem se naučila in igrala z izjemnimi soigralkami, toda Anglija je moj dom, zato sem vesela, da sem spet tukaj,« je Lehmannova dejala ob predstavitvi v klubu. »Leicester je odličen klub. Komaj čakam, da zaigram in pokažem, kaj znam.«
Komentarji