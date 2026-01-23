  • Delo mediji d.o.o.
    Nogomet

    Švicarska lepotica predstavila svojega novega srčnega izbranca

    Nogometašica Alisha Lehmann, ki ima na Instagramu skoraj 16 milijonov sledilcev, se vrača v Anglijo.
    Alisha Lehmann je spet srečna v ljubezni. FOTO: Denis Balibouse/Reuters
    Alisha Lehmann je spet srečna v ljubezni. FOTO: Denis Balibouse/Reuters
    Miha Šimnovec
    23. 1. 2026 | 14:46
    23. 1. 2026 | 14:50
    2:49
    Švicarska nogometna reprezentantka Alisha Lehmann je znova v ljubezenskem razmerju. Ob svojem 27. rojstnem dnevu je na družbenem omrežju Instagram prvič javno predstavila svojega novega srčnega izbranca in s tem potrdila govorice o novem ljubezenskem poglavju.

    Na fotografijah je srečna v objemu z 28-letnim angleškim nogometašem Montelom McKenziejem. Ob teh ni manjkalo čustvenih sporočil. »Vse najboljše, ljubica,« je zapisal McKenzie, Lehmannova pa mu je odgovorila preprosto: »Ljubim te.«

    McKenzie je v nogometnem svetu razmeroma malo znano ime. Igra v regionalni ligi (Isthmian), ki sodi v sedmo in osmo raven angleškega ligaškega sistema. Več prepoznavnosti si je pridobil zunaj igrišč — leta 2023 je sodeloval v deseti sezoni priljubljenega resničnostnega šova Otok ljubezni (Love Island), dve leti pozneje pa še v oddaji Otok ljubezni: Vsi zvezdniki (Love Island: All Stars).

    V nasprotju z njim stoji je Lehmannova, ki je do lani prijateljevala z brazilskim nogometašem Douglasom Luizom, ena od najbolj prepoznavnih nogometašic na svetu. Na Instagramu ji sledi skoraj 16 milijonov ljudi, s čimer sodi med najbolj vplivne športnice na družbenih omrežjih. Njeno zasebno življenje pogosto pritegne skoraj toliko ali še več pozornosti kot njene predstave na zelenici.

    Vrača se na Otok

    Ob sreči v ljubezni pa odpira tudi novo športno poglavje. Po letu in pol v Italiji se namreč 27-letna Švicarka vrača v Anglijo, kjer bo kariero nadaljevala pri Leicester Cityju. Nazadnje je pol sezone igrala za Como, pred tem eno leto še za Juventus, a si pri nobenem od omenjenih italijanskih klubov ni uspela zagotoviti stalnega mesta v začetni enajsterici.

    Prestop v Leicester pomeni njeno vrnitev v okolje, ki ga dobro pozna. Po West Hamu, Evertonu in Aston Villi bo namreč Leicester že njen četrti klub v angleški superligi, najvišji ravni ženskega nogometa na Otoku.

    »Veliko sem se naučila in igrala z izjemnimi soigralkami, toda Anglija je moj dom, zato sem vesela, da sem spet tukaj,« je Lehmannova dejala ob predstavitvi v klubu. »Leicester je odličen klub. Komaj čakam, da zaigram in pokažem, kaj znam.«

    Več iz teme

    VEČ NOVIC
