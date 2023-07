Svojo plačo bo početveril

Triintridesetletni kapetan Liverpoola Jordan Henderson je podpisal pogodbo za savdski klub Al Etifak. Iz premier lige se na Arabski polotok seli po 12 letih, ki jih je preživel na Anfieldu.

Henderson se je na Anfield preselil iz Sunderlanda poleti leta 2011. V zadnji sezoni je za rdeče zbral 43 tekem v vseh tekmovanjih, skupaj pa v 12 sezonah 492, dal je 33 golov in osvojil osem lovorik, sedem kot kapetan, tudi ligo prvakov in klubsko svetovni prvenstvo. Za Liverpool sta več tekem v premier ligi zbrala le Jamie Carragher in Steven Gerrard.

Prestop angleškega reprezentanca, na 77 tekmah je igralec sredine igrišča dosegel tri gole, je objavil Liverpool na spletni strani kluba, potrdil pa tudi Al Etifak, a o podrobnostih kluba nista poročala. Je pa bilo možno prebrati, da bo Henderson nabolje plačani angleški nogometaš vseh časov, letno naj bi zaslužil 42 milijonov evrov, kar je štirikratnik njegove plače, ki jo je imel v Liverpoolu!