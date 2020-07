FOTO:Tabor iz šampionske bitke izločil Maribor, ta lahko še Celje

Ljubljana

Vrstni red: Olimpija 65, Celje 61, Maribor 58, Aluminij 51, Mura 50, Bravo 44, CB24 Tabor 37, Domžćale 36, Triglav 31, Rudar 10.

Na voljo še ducat točk

S kom do konca DP?

Olimpija gre v zadnje štiri tekme s štirimi točkami prednosti pred Celjem in še eno dodatno. Zaradi boljše razlike v medsebojnih tekmah Ljubljančanov (2:2, 3:1, 0:1), bo moralo Celje premagati Olimpijo tudi v primeru enakega števila točk pred dvobojem. Maribor bo iz ozadja upal na čudež. Tekmeci vodilne trojke v zadnjih štirih tekmah so, Olimpija: Aluminij (doma), Mura (v gosteh), Tabor (doma), Celje (v gosteh); Celje: Maribor (g), Triglav (d), Rudar (g), Olimpija (d); Maribor: Celje (d), Bravo (g), Domžale (d), Aluminij (g)

- Po 32. kolu 1. SNL je Olimpija korak bliže naslovu državnega prvaka,pa strelskemu rekordu, potem ko je pri visoki zmagi nad Rudarjem (5:0) dosegel štiri gole. Za Maribor je ubranitev lovorike znanstvena fantastika, Celje pa je še edina ovira zeleno-belih »na avtocesti« do tretjega naslova najboljšega v petih sezonah pod vodstvomMaribor je v Sežani izgubil šampionski »pas« po drugi pokoronski zaušnici z močjo direkta. CB24 Tabor je bil še drugič v sezoni premočan tekmec za Mariborčane in je ponovil oktobrskih 4:1, s čimer si je praktično že zagotovil obstanek v 1. SNL brez dodatnih kvalifikacij.Mariborčani so celo prvi zadeli, toda potem ušli višjemu porazu. Kaj in zakaj je šlo narobe, neustrezen termin tekme, nerazpoloženost posameznikov in slab moštveni dan ali neposrečene kadrovsko-taktične odločitve trenerja? Vijolični so na poti v Maribor imeli o čem razmišljati, še najbolj pa o nerazumljivem odzivu po vodstvu po golu, ki ga je z asistenco iz avta zabelilHitropotezni odgovor Sežancev je razkril popolnoma razglašeno podobo Mariborčanov in še posebej nezbranih branilcev, ki so jih(komaj 166 cm visoki Kamerunec ni prejel vize za selitev v Izrael, zato se je vrnil in bo prvenstvo končal v Sloveniji),inmetali po tleh kot keglje. Vsaka »finta« enega od domačih napadalcev je vrgla na zadnjico enega ali dva Mariborčana.Mariborski polom je napovedala že začetna enajsterica, ki ni bila kos hitrosti in agresivnosti bojevnikov. »Mister« je bil znova sijajen v pripravi tekme in je razkril, zakaj je bil nekoč eden od najboljših zveznih igralcev s slovesom nepopustljivega borca.Kolikor so imel Sežanci nesreče v prejšnji tekmi v Domžalah in še kakšni prej, so imeli proti Mariboru tudi kanček sreče. Vrhunski izenačujoči gol po vsega nekaj sekundah mariborskega vodstva je pomenil zasuk in hkrati potop Mariborčanov. Tudi šampionskega.»Če ne zmagujemo na takšnih tekmah, potem je neumnost načrtovati, kako bomo prvaki. Težko se bo usmeriti v tekmo s Celjem, ampak je tudi priložnost, da pokažemo, da smo imeli v Sežani le slab dan, in da se vrnemo k zmagam,« je bil kratek, razburjen in jedrnat mariborski trener Jakirović.V domačem taboru je bilo veliko junakov, eden med njimi je bil tudi domači veteran, strelec tretjega gola, po katerem se je vijoličnim prižgala rdeča luč.»Maribor nam leži, še posebej doma, ampak proti nam je tu vsem težko, to je občutil tudi Maribor. Približali smo se cilju in upam, da bomo tudi v Kranju izpeljali tekmo po naših načrtih,« je že s pogledom v Kranj, kjer bodo Sežanci gostovali v nedeljo, povedal 33-letni bočni branilec.Na voljo je še ducat točk, toda šampionski troboj je po včerajšnjih razpletih le še dvoboj. Namesto Maribora bo v vlogi Olimpijinega izzivalca Celje, ki bo v nedeljo gostovalo v Ljudskem vrtu. Sproščena in razigrana Olimpija bo doma gostila Aluminij, ki je ob Triglavu in Rudarju najslabši v tretjem pokoronskem delu sezone.