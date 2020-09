Tabor trenerja našel pri Olimpiji

Ljubljana - Goran Stanković je novi trener slovenskega nogometnega prvoligaša CB24 Tabor, so zapisali na klubski spletni strani. Stanković se v Sežano seli iz ljubljanske Olimpije, kjer je opravljal dvojno vlogo. Štiridesetletni Ljubljančan je s klubom podpisal dvoletno pogodbo.



Stanković je v bogati trenerski karieri med drugim deloval tudi kot glavni trener mladinskih selekcij (Slovan in Bravo) in članskih ekip (Šenčur, Bravo, Brinje). Pri Olimpiji je bil vodja mladinskega pogona ter glavni trener mladinske selekcije U-19, s katero je preteklo sezono osvojil naslov državnih prvakov.



V preteklosti se je preizkusil tudi v tujini, ko je kot pomočnik trenerja deloval v kitajski prvi in drugi ligi. V sezoni 2018/19 je svojim izkušnjam dodal še vlogo pomočnika trenerja mladinske reprezentance Slovenije.



Stanković je na mestu trenerja nasledil uspešnega Maura Camoranesija, ki se je pred dnevi preselil na klop Maribora in s štajerskim klubom podpisal pogodbo do leta 2023.