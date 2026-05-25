Tai Nai Koren bi lahko odvzel naziv najmlajšega Benjaminu Šešku

Hitropotezni prehod iz klubske nogometne ravni na reprezentančno je takoj dal odgovor na vprašanje, kako je slovenski selektor Boštjan Cesar videl sezono v 1. SNL. Na seznamu reprezentantov za prijateljski tekmi s Ciprom v Stožicah (4. junija) in tri dni pozneje s Hrvaško v Varaždinu ni nobenega prvoligaškega novinca. Na njem ni niti s 16 goli najboljšega strelca tega rodu Benjamina Šeška, presenetil pa je s povabilom za komaj 16-letnega Tiana Naija Korena, velikega upa belgijskega prvaka Bruggeja in sina nekdanjega kapetana slovenske reprezentance Roberta Korena. Vrnil se je tudi zdajšnji kapetan Jan Oblak.

Selektorjevi igralci iz 1. SNL so že stari znanci. Razen Olimpijinega vratarja Matevža Vidovška in Jošta Urbančiča prihajajo iz moštva slovenskih prvakov Celja: Žan-Luk Leban, Žan Karničnik in Svit Sešlar. To je tudi najbolj kratek in jedrnat Cesarjev komentar brez besede o sezoni, ki v SNL ni ponudila presežkov.