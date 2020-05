Tako majhna stvarca, a tako hude bolečine

Ljubljana

Pri Juventusu je Alessandro Del Piero preživel skoraj dve desetletji. FOTO: Reuters

- Legenda italijanskega nogometaje moral zaradi ledvičnih kamnov poiskati nujno zdravniško pomoč.»Ne morem verjeti, da stvarca, velika nekaj milimetrov, lahko povzroči takšno bolečino,« je na Instagramu zapisal svetovni prvak 2006.Ob zapisu je 45-Del Piero priložil fotografijo z bolniške postelje v Los Angelesu, na kateri ima masko na obrazu. Drugih podatkov ni izdal, njegovi oboževalci pa so profil že zasuli s sporočili in dobrimi željami.Del Piero je bil z Juventusom petkrat prvak Italije, enkrat pokalni zmagovalec, štirikrat superpokalni, poleg naslova svetovnega prvaka z Italijo pa ima v svojih vitrinah še evropsko superpokalno lovoriko, medcelinski pokal in naslov evropskega klubskega prvaka.Del Piero je nogometno pot začel v Padovi (1991-92), kmalu za tem pa se je preselil v Torino, kjer je ostal devetnajst sezon. V zatonu kariere je dve sezoni odigral za Sydney, športno pot pa je sklenil 2014 v dresu ekipe Delhi Dynamos iz Indije.