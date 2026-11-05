Tako všeč mu je v Münchnu, da bo rodni London še čakal na njegovo vrnitev

Angleški nogometni zvezdnik Harry Kane je podaljšal pogodbo z Bayernom do poletja 2029. Triintridesetletni napadalec, ki je pred desetimi dnevi osvojil zlato žogo za najboljšega nogometaša na svetu, je bil doslej z nemškim prvakom vezan do poletja 2027. Podaljšanje pogodbe so danes uradno potrdili na spletni strani münchenskega kluba.

Kane je v München prišel avgusta 2023 iz angleškega Tottenhama in se hitro uveljavil kot eden ključnih igralcev bavarskega kluba. Na 161 tekmah v vseh tekmovanjih je dosegel 156 golov. V vseh treh dosedanjih sezonah v bundesligi je bil najboljši strelec tekmovanja.

»V Bayernu se počutim kot doma. Rad imam klub, navijače in mesto München. Imamo odlično ekipo in odličnega trenerja Vincenta Kompanyja. Zelo sem ponosen, da sem del tega kluba. Moja družina je tukaj zelo srečna, želel sem ostati, veselim se prihodnosti in s tem velikim klubom želim osvojiti še veliko lovorik,« je ob podaljšanju pogodbe povedal Kane.

Po poročanju nemškega Sky Sporta bo Kane po novi pogodbi prejemal najmanj 25 milijonov evrov bruto na leto. Britanski mediji, ki se sklicujejo tudi na informacije časnika The Athletic, poročajo, da je angleški kapetan najbolje plačani nogometaš Evrope, upoštevajoč zgolj zagotovljeno osnovno plačo brez bonusov. Po navedbah The Timesa naj bi ta znašala okoli 400.000 funtov na teden, torej približno 460.000 evrov na teden oziroma okoli 24 milijonov evrov na leto. Uradne potrditve zneska za zdaj ni.

Kane pri podaljšanju ni nujno iztržil višje plače, temveč je ohranil že doslej izjemno visoko osnovno plačilo, saj je bila njegova plača po dostopnih podatkih že prej v podobnih okvirih, približno 25 milijonov evrov.

Angleški kapetan je tudi najboljši strelec v zgodovini reprezentance, za katero je dosegel 91 golov na 125 tekmah. Oktobra je izenačil angleški rekord po številu nastopov, ki ga je doslej sam držal Peter Shilton. Z novo pogodbo bo v Münchnu ostal najmanj do konca sezone 2028/29, torej tudi v obdobju evropskega prvenstva leta 2028, ki ga bodo gostile Anglija, Škotska, Wales, Severna Irska in Irska.

Kane je z 213 goli za Tottenham drugi najboljši strelec v zgodovini angleške premier league, pred njim je le vodilni strelec Alan Shearer, ki jih je dosegel 260. Podaljšanje pogodbe z Bayernom do leta 2029 tako zmanjšuje možnosti, da bi se vrnil v Anglijo in poskušal izboljšati Shearerjev rekord. Ob izteku pogodbe bo namreč star skoraj 36 let.