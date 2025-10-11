Takšne prevlade ni bilo že dolgo, a Kek pogreša krvoločnost

Točka namesto osvojenih treh, ki bi jih glede na videno v Prištini Slovenija zaslužila, je malo, a ni premalo. Kombinatorika, ki vodi do drugega mesta v skupini in dodatnih kvalifikacij, ni nemogoča, točke proti Švici bi prišle še kako prav. Selektor Matjaž Kek je bil zadovoljen z igro, z rezultatom ne. »V kvalifikacijah za evropsko prvenstvo smo zmagovali tekme z veliko manj priložnosti, zdaj žoga ni hotela v gol,« se mu je v razočaranju pridružil Vanja Drkušić.

»Veliko je bilo novih stvari v igri, uigravali smo jih, na koncu ti tistih 15 minut na treningu da nekaj odgovorov. Strokovni štab je opravil odlično delo, analizirali so, da jih z visoko postavitvijo na krilu lahko presenetimo, potem je bilo odprto le še vprašanje, kdo se najbolje sklada s taktičnimi zamislimi,« je uvodoma selektor pojasnil, zakaj se je odločil za premešano formacijo na zelenici.

Matjaž Kek je zaploskal varovancem za predstavo. FOTO: Valdrin Xhemaj/Reuters

Po nekaj minutah tresočih nog je igra stekla. »Iz minute v minuto smo bili boljši, dobro smo jih prečitali. Nismo želeli ponoviti napak Švedov, ki so že v prvem polčasu dobili dva gola iz protinapadov. Že dolgo Slovenija ni koga tako nadigrala, v drugem polčasu, ko smo bili pri podajah bolj mirni in smo dvignili ritem, smo si ustvarjali priložnosti,« je bil z odzivom zadovoljen Kek.

Odziv na debakel v Baslu

Manjkali so zadetki, na zadnjih slovenskih tekmah jih ni v izobilju, na enajstih so jih dosegli devet, na zadnjih dveh je mreža nasprotnikov mirovala. »Cel teden smo se pripravljali na igro s tremi branilci, a je vseeno za nas to bilo nekaj novega. Na naši poti do eura smo zmagovali tekme z manj priložnosti, tokrat res nismo imeli sreče. Odigrali smo dobro, tudi nas je presenetilo, da je bilo Kosovo tako podrejeno, dobro smo se znašli, a žal tista žoga ni želela v mrežo,« je bilo rezultata žal tudi Vanji Drkušiću. »Pokazali smo pravo mentaliteto te ekipe, z dobrim odzivom na lahko rečemo kar debakel v Baslu, tudi podpora Šešku ob koncu tekme je tisto, kar nas dela posebne. Mogoče pa bo dal proti Švici tri gole in bo odločil tekmo,« osrednji branilec, ki je odigral novo dobro tekmo, verjame, da se bo prvemu zvezdniku moštva slej ko prej odprlo tudi v reprezentančnem dresu.

Tekma s Švicarji bo drugačna, Slovence čaka veliko bolj kakovosten nasprotnik, ki je v vrhunski formi, po drugi strani se bodo lahko oprli na polne Stožice. »Nekaj smo morali spremeniti v igri, v zadnjem obdobju smo dobivali preveč golov, zato smo iskali način, da bolje izkoristimo našo kvaliteto. Veliko stvari smo danes naredili dobro, prišli smo do tega, da bi morali dati gol, a je nekaj zmanjkalo. Mogoče pogrešam krvoločnost v kazenskem prostoru,« je napadalce k še bolj brezkompromisni igri spodbudil vodja strokovnega štaba.

FOTO: Valdrin Xhemaj/Reuters

Dodaten motiv za Šeška

Slovenci so se v domovino vrnili nekaj minut čez drugo uro zjutraj, po nočnem letu v Ljubljano sledi sobota, namenjena regeneraciji. Analizo in pripravo na Švico so v štabu začeli že na letališču v Prištini, za njih noč ni bila tako mirna. »Naj se proti Švici obrne drugače in naj gre žoga v mrežo, pa bomo imeli tri točke,« je bilo slišati tudi optimistične tone pred poletom v Ljubljano. Benjamin Šeško je bil v zadnjih letih velikokrat slovenski junak, tokrat je razočaranje ob zapravljenih priložnostih ob tolažbi soigralcev skril kar pod dresom.

Zagotovo bo imel v Stožicah še večji motiv, da tekmo sklene z zmagovitim skokom po golu. »Seveda razmišljamo o maščevanju, vsakič, ko izgubiš na tak način, se želiš oddolžiti,« Slovenci obljubljajo, da bodo naslednja poglavja kvalifikacijske zgodbe bolj uspešna.