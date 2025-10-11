  • Delo mediji d.o.o.
    Nogomet

    Takšne prevlade ni bilo že dolgo, a Kek pogreša krvoločnost

    Po remiju v Prištini Slovenci niso skrivali razočaranja, selektor Matjaž Kek je obžaloval zapravljene priložnosti, z izbiro taktike je bil zadovoljen.
    Beni Šeško je razočaranje skril pod majico, tolažili so ga tudi soigralci. Foto Armend Nimani/AFP
    Galerija
    Beni Šeško je razočaranje skril pod majico, tolažili so ga tudi soigralci. Foto Armend Nimani/AFP
    Nejc Grilc
    11. 10. 2025 | 05:00
    4:21
    A+A-

    Točka namesto osvojenih treh, ki bi jih glede na videno v Prištini Slovenija zaslužila, je malo, a ni premalo. Kombinatorika, ki vodi do drugega mesta v skupini in dodatnih kvalifikacij, ni nemogoča, točke proti Švici bi prišle še kako prav. Selektor Matjaž Kek je bil zadovoljen z igro, z rezultatom ne. »V kvalifikacijah za evropsko prvenstvo smo zmagovali tekme z veliko manj priložnosti, zdaj žoga ni hotela v gol,« se mu je v razočaranju pridružil Vanja Drkušić.

    image_alt
    Od izgubljenih dveh točk v Prištini bo Šeška bolela glava

    »Veliko je bilo novih stvari v igri, uigravali smo jih, na koncu ti tistih 15 minut na treningu da nekaj odgovorov. Strokovni štab je opravil odlično delo, analizirali so, da jih z visoko postavitvijo na krilu lahko presenetimo, potem je bilo odprto le še vprašanje, kdo se najbolje sklada s taktičnimi zamislimi,« je uvodoma selektor pojasnil, zakaj se je odločil za premešano formacijo na zelenici. 

    Matjaž Kek je zaploskal varovancem za predstavo. FOTO: Valdrin Xhemaj/Reuters
    Matjaž Kek je zaploskal varovancem za predstavo. FOTO: Valdrin Xhemaj/Reuters

    Po nekaj minutah tresočih nog je igra stekla. »Iz minute v minuto smo bili boljši, dobro smo jih prečitali. Nismo želeli ponoviti napak Švedov, ki so že v prvem polčasu dobili dva gola iz protinapadov. Že dolgo Slovenija ni koga tako nadigrala, v drugem polčasu, ko smo bili pri podajah bolj mirni in smo dvignili ritem, smo si ustvarjali priložnosti,« je bil z odzivom zadovoljen Kek.

    Odziv na debakel v Baslu

    Manjkali so zadetki, na zadnjih slovenskih tekmah jih ni v izobilju, na enajstih so jih dosegli devet, na zadnjih dveh je mreža nasprotnikov mirovala. »Cel teden smo se pripravljali na igro s tremi branilci, a je vseeno za nas to bilo nekaj novega. Na naši poti do eura smo zmagovali tekme z manj priložnosti, tokrat res nismo imeli sreče. Odigrali smo dobro, tudi nas je presenetilo, da je bilo Kosovo tako podrejeno, dobro smo se znašli, a žal tista žoga ni želela v mrežo,« je bilo rezultata žal tudi Vanji Drkušiću.  »Pokazali smo pravo mentaliteto te ekipe, z dobrim odzivom na lahko rečemo kar debakel v Baslu, tudi podpora Šešku ob koncu tekme je tisto, kar nas dela posebne. Mogoče pa bo dal proti Švici tri gole in bo odločil tekmo,« osrednji branilec, ki je odigral novo dobro tekmo, verjame, da se bo prvemu zvezdniku moštva slej ko prej odprlo tudi v reprezentančnem dresu.

    Tekma s Švicarji bo drugačna, Slovence čaka veliko bolj kakovosten nasprotnik, ki je v vrhunski formi, po drugi strani se bodo lahko oprli na polne Stožice. »Nekaj smo morali spremeniti v igri, v zadnjem obdobju smo dobivali preveč golov, zato smo iskali način, da bolje izkoristimo našo kvaliteto. Veliko stvari smo danes naredili dobro, prišli smo do tega, da bi morali dati gol, a je nekaj zmanjkalo. Mogoče pogrešam krvoločnost v kazenskem prostoru,« je napadalce k še bolj brezkompromisni igri spodbudil vodja strokovnega štaba. 

    FOTO: Valdrin Xhemaj/Reuters
    FOTO: Valdrin Xhemaj/Reuters

    Dodaten motiv za Šeška

    Slovenci so se v domovino vrnili nekaj minut čez drugo uro zjutraj, po nočnem letu v Ljubljano sledi sobota, namenjena regeneraciji. Analizo in pripravo na Švico so v štabu začeli že na letališču v Prištini, za njih noč ni bila tako mirna. »Naj se proti Švici obrne drugače in naj gre žoga v mrežo, pa bomo imeli tri točke,« je bilo slišati tudi optimistične tone pred poletom v Ljubljano. Benjamin Šeško je bil v zadnjih letih velikokrat slovenski junak, tokrat je razočaranje ob zapravljenih priložnostih ob tolažbi soigralcev skril kar pod dresom. 

    Zagotovo bo imel v Stožicah še večji motiv, da tekmo sklene z zmagovitim skokom po golu. »Seveda razmišljamo o maščevanju, vsakič, ko izgubiš na tak način, se želiš oddolžiti,« Slovenci obljubljajo, da bodo naslednja poglavja kvalifikacijske zgodbe bolj uspešna. 

    Družbeni premik

    Neumni telefoni se vračajo: zakaj jih mladi uporabljajo

    Pametni telefoni niso več samoumevna izbira, digitalni minimalizem pa postaja nova oblika razkošja.
    Manca Jagodic 10. 10. 2025 | 08:50
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Unovčevanje dobičkov

    Kateri so vzroki za padec delnic Krke

    Delnice dolenjskega farmacevta so v dveh tednih izgubile petino vrednost in padle pod mejo 200 evrov.
    Karel Lipnik 10. 10. 2025 | 08:45
    Preberite več
    Bastian Schweinsteiger

    Schweini srečal razdiralko zakonov in zajokal (VIDEO)

    Nekdanji nemški nogometni zvezdnik Bastian Schweinsteiger je bil nekaj mesecev po ločitvi od Ane Ivanović sprejet v hišo slavnih v Dortmundu.
    Peter Zalokar 10. 10. 2025 | 10:58
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Sankcije

    Američani izstavili račun za Vučićevo sedenje na dveh stolih

    Danes so v veljavo stopile ameriške sankcije proti Naftni industriji Srbije (NIS), posledice bodo čutili tudi onstran meja Srbije.
    Novica Mihajlović 9. 10. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Najdražje je, da se politika ne odloči za noben koncept razvoja

    Intervju z ekonomistom Jožetom P. Damijanom o scenarijih slovenske energetske prihodnosti.
    Nejc Gole 11. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Janez Grošelj, Alfi Renewables

    Zaradi razvoja tehnologij raste potencial za obnovljive vire energije

    Prehod na OVE ni nujen samo zaradi okolja, ampak predvsem zaradi ohranjanja konkurenčnosti naše industrije, poudarja Janez Grošelj, direktor Alfi Renewables.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Stabilnost oskrbe z elektriko

    Sončne elektrarne brez baterij so težava za omrežje

    Po poročilu o najhujšem električnem mrku v dvajsetih letih se je v stroki še okrepil sum, da je Evropa krenila na napačno pot.
    Borut Tavčar 11. 10. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Uporaba plina

    Plin bo z nami še precej let

    Naftni in zemeljski plin bodo sčasoma zamenjali sintetični plini in vodik, priprave že potekajo.
    Borut Tavčar 11. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več

    SP 2026nogometSlovenska nogometna reprezentancaMatjaž Keksvetovno prvenstvoVanja DrkušićKosovo

    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Najdražje je, da se politika ne odloči za noben koncept razvoja

    Intervju z ekonomistom Jožetom P. Damijanom o scenarijih slovenske energetske prihodnosti.
    Nejc Gole 11. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Janez Grošelj, Alfi Renewables

    Zaradi razvoja tehnologij raste potencial za obnovljive vire energije

    Prehod na OVE ni nujen samo zaradi okolja, ampak predvsem zaradi ohranjanja konkurenčnosti naše industrije, poudarja Janez Grošelj, direktor Alfi Renewables.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Stabilnost oskrbe z elektriko

    Sončne elektrarne brez baterij so težava za omrežje

    Po poročilu o najhujšem električnem mrku v dvajsetih letih se je v stroki še okrepil sum, da je Evropa krenila na napačno pot.
    Borut Tavčar 11. 10. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Carole Mundell

    Upamo na najboljše, pripravljamo se na najslabše, življenje se zgodi nekje vmes

    Lastnim znanstvenim raziskavam se je Carole Mundell ob prevzemu mesta direktorice za znanost pri »evropski Nasi« odpovedala, da je lahko pravična do vseh.
    Saša Senica 11. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Stabilnost oskrbe z elektriko

    Sončne elektrarne brez baterij so težava za omrežje

    Po poročilu o najhujšem električnem mrku v dvajsetih letih se je v stroki še okrepil sum, da je Evropa krenila na napačno pot.
    Borut Tavčar 11. 10. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Carole Mundell

    Upamo na najboljše, pripravljamo se na najslabše, življenje se zgodi nekje vmes

    Lastnim znanstvenim raziskavam se je Carole Mundell ob prevzemu mesta direktorice za znanost pri »evropski Nasi« odpovedala, da je lahko pravična do vseh.
    Saša Senica 11. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
