Tekma Ajaxa dolga le šest minut, odziv kluba: To je škandal!

Nogometni privrženci Ajaxa sodijo med najbolj ognjevite v Evropi, to so znova dokazali tudi minuli konec tedna, ko so v šesti minuti prekinili tekmo domačega kluba z Groningenom. Na tribuni, kjer so ultrasi F-side, se je začel veliki ognjemet, tekma je bila najprej prekinjena, nato pa odpovedana.

Navijači Ajaxa so ognjemet, ki se je večkrat ponovil, posvetili nedavno preminulemu članu njihove skupine Tumu. Sodnik je tekmo najprej prekinil, nato pa odpovedal, moštvi jo bosta pred praznimi tribunami nadaljevali v torek zvečer.

»Želimo se jasno distancirati od takšnega obnašanja navijačev, ki je nesprejemljivo. To je škandal! Ogrožena je bila varnost gledalcev in igralcev. Incident bomo podrobno preučili, pirotehnika na štadionu nima mesta,« so zapisali pri Ajaxu. Dodali so še, da so bili člani skupine F-side pred tekmo podvrženi natančnim varnostnim pregledom, policija je uporabila tudi pse, a so pirotehniko vseeno uspeli spraviti na tribuno.