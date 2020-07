Gorica prihrumela nazaj v prvo ligo

Kranj

Dva gola v štirih minutah, trije v 12

Triglav Kranj : ND Gorica 0:5 (0:2) Športni center Kranj, gledalcev 500, sodnik Rade Obrenović (Ljubljana).

Strelci: 0:1 – Begić (25), 0:2 – Osuji (29), 0:3 –Marinič (56), 0:4 – Grudina (62), 0:5 – Kolenc (69).

Triglav: Arko, Bojić (od 35. Majcen), Rogelj, Arh Česen, Milanović, Gliha (od 35. M. Wilmots), Mertelj, Udovič (od 46. Janković), Čerimagić, Mlakar, Petrič (od 54. Ahmetaj).

Gorica: Marjanović, Tomiček, T. Kavčič, Bardanca, M. Kavčič (od 77. Paljk), Jermol, Grudina, Marinič (od 60. Kolenc), Begić (od 68. Hodžić), Volarič, Osuji.

Rumeni kartoni: Bojić, Čerimagić; Bradanca.

- Po državnih prvakih iz Celja in pokalnih zmagovalcih iz Murske Sobote so se med junake koronasezone 2019/20, najdaljše doslej, zapisali tudi nogometaši Gorice.Na povratni tekmi kvalifikacij za 1. SNL so kar s 5:0 premagali domači Triglav in se po enem letu vrnili med najboljše. Prva tekma v Novi Gorici se je v soboto končala z 1:1.Triglav je bil tudi zaradi zadetka v gosteh rahel favorit, toda Gorica je že v prvem polčasu dvakrat zadela v polno in stopila na prag vrnitve v prvo ligo, ki jo je osvojila štirikrat (1996, 2004, 2005, 2006), iz nje pa izpadla lani. Takrat je bila v dodatnih kvalifikacijah neuspešna proti drugoligašu Taborju iz Sežane.V 25. minuti je bil uspešen 17-letni, le štiri minute kasneje 24-letni Nigerijec. To je bil tudi izid prvega polčasa. V drugem je Triglav potreboval kar tri zadetke, ampak ni bil kos nalogi.Še več, Gorica je v 12 minutah zadela še trikrat in razblinila vse dvome o zmagovalcu. Najprej je bil natančen(56.), potem(61.) in zatem še(68.). Končnica tekme v vročini je potem minila mirno. Gorenjska pa je znova ostala brez prvoligaša. Kapetan Osuji je poleg gola prispeval še dve asistenci.Uspeh Gorice je še toliko večji, če vemo, da je po 8. marcu (poraz z 0:2 v Dobu) odigrala prvi resni tekmi, saj se druga liga ni nadaljevala po epidemiji covida-19. A dolg premor ji je očitno dobro del.Prva liga se bo začela 12. avgusta. Gorica bo v prvem kolu gostovala v Ljubljani pri Olimpiji.