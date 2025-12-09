Tekme na mundialu bodo razdeljene na štiri dele, prihaja half-time show

Svetovno prvenstvo 2026 bodo med 11. junijem in 19. julijem prihodnje leto gostile ZDA, Mehika in Kanada. Do začetka je še več kot pol leta, pa Fifa že uvaja spremembe, zaradi katerih bo mundial nared za ameriško televizijo.

Mednarodna nogometna zveza je nazadnje sporočila, da bo za tekme svetovnega prvenstva 2026 uvedla dodatne premore za osvežitev. Sodnik bo v obeh polčasih tekme po 22 minutah začasno prekinil dvoboj, nogometaši pa bodo imeli za osvežitev po tri minute.

Prav toliko so dolge reklame med premori v ligi NFL in NBA in prav tako kot v ligi NFL in NBA se bodo zaradi premorov nogometne tekme na bodočem prvenstvu razdelile na četrtine. Na Fifo zato že letijo obtožbe, da je nogometna zveza premora dodala zgolj z namenom predvajanja oglasov.

Odmore za počitek so igralci imeli že na klubskem svetovnem prvenstvu, a so potekali zgolj takrat, ko je temperatura pol ure presegala 32 stopinj Celzija. Kot je povedal Manolo Zubiria, direktor Fife za tekmovalni del v ZDA, »bodo odmori tokrat obvezni, ne glede na lokacijo, temperature in stadion, četudi ima ta streho. Trajal bo natančno tri minute od sodnikovega žvižga,« je na srečanju z mediji v Washingtonu po žrebu pojasnil. Izmed šestnajstih stadionov, na katerih bodo odigrane tekme, jih ima pet streho.

Gianni Infantino in Donald Trump odlično sodelujeta. Slednji je pred kratkim prejel celo Fifino nagrado za mir. FOTO: Amber Searls/Reuters Connect

Fifa je za prihodnji mundial uvedla še dve novosti. Prva je Half-time show, ki bo, enako kot v NFL, potekal ob polčasu finala. Druga novost je t. i. Fifa pass (priority Appointment Scheduling System). Navijači, ki bodo kupili karte za tekme, bodo lahko dobili prednostno obravnavo pri prijavi za ameriško vizo. Ob uvedbi se je Gianni Infantino zahvalil celotni plejadi ameriških politikov – od Cristi Noem do Marca Rubia –, saj da bodo tako skupaj ustvarili najboljše in najbolj vključujoče tekmovanje do sedaj.