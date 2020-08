Tekmece dobili še Olimpija, Maribor in Mura

Na sedežu Evropske nogometne zveze (Uefa) v Nyonu so izžrebali pare 1. kroga kvalifikacij za evropsko ligo.Slovenski podprvak Maribor se bo meril z zmagovalcem med Corelaine FC (Sev. Irska) in La Fiorito (San Marino), tretjeuvrščena Olimpija z Vikungurjem iz Reykjavika, pokalni prvak Mura pa z estonsko ekipo Nomme Kalju.Tekme bodo predvidoma 27. avgusta.V Mariboru so z žrebom zagotovo zadovoljni, saj ne severnoirski ne sanmarinski predstavnik ne bi smela povzročati preglavic klubu, ki je v Evropi prišel celo do izločilnih bojev v evropski ligi in igral v ligi prvakov.Tekma med Olimpijo in Vikingurjem bo na nevtralnem igrišču, kot so zapisali v ljubljanskem klubu. Vikingur kakšnih posebnih uspehov v evropskih tekmovanjih nima, je pa v sezoni 2015/16 že igral proti Kopru in izpadel v prvem kvalifikacijskem krogu s skupnim izidom 2:3.V vlogi favorita bi morala biti tudi Mura proti Nommeju Kaljuju, ki sicer še nikoli ni izpadel iz elitne estonske lige, a velikih uspehov nima.Sicer pa se bo Žalgirisv 1. krogu meril z estonskim Paidejem Linnameeskondom, Dinamo Minskbo igral proti poljskemu Piastu Gliwice, RFSpa bo gostoval pri beograjskem Partizanu.