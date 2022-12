Koprčani so razparali mrežo Sežane

Nogometaši Kopra so v 19. krogu Prve lige Telemach premagali CB24 Tabor Sežano s 5:1 (2:0).

Koprčani so v boj z zadnjeuvrščeno ekipo šli po nizu šestih tekem brez zmage. Tokrat pa so rumeno-modri dvoboj hitro nagnili na svojo stran in se z deveto zmago v prvenstvu vsaj začasno dvignili na tretje mesto na lestvici. Junak tekme je bil Anis Jašaragić z dvema goloma. Na drugi strani je kraška ekipa, do tega kroga najslabša v ligi po danih in prejetih golih, še naprej na dnu lestvice. Tokrat je ob častnem zadetku ob koncu tekme zapravila še enajstmetrovko, dvakrat zadela okvir vrat, to pa je enkrat uspelo tudi Kopru.

Koprčani so v prvem polčasu prevladovali in terensko premoč tudi unovčili za zanesljivo vodstvo. Že v peti minuti je za 1:0 zadel Jašaragić, potem ko je na levi strani odvzel žogo po slabi povratni podaji Toma Kljuna in prodrl v kazenski prostor, od koder je matiral Jana Koprivca.

Domači so prednost podvojili v 34. minuti, takrat je žogo po dolgi podaji na desni strani kazenskega prostora lepo sprejel Luka Kambič in jo nato poslal v nasprotni kot sežanskih vrat. Pri izbrancih Zorana Zeljkovića je sicer dvakrat poskusil tudi Andrej Kotnik, vendar je v peti in 18. minuti obakrat meril malce previsoko.

V uvodu drugega polčasa so v 50. minuti zagrozili Sežanci, ko je Mihael Briški s strelom z glavo zadel prečko. Dve minuti zatem pa so Koprčani praktično odločili tekmo, po lepo izpeljanem protinapadu je na koncu svoj drugi gol na tekmi dosegel Jašaragić.

V 59. minuti je bil Tabor spet blizu zadetku, takrat pa je Thadee Kaleba z desne strani iz bližine zadel nasprotno vratnico. Vratnico je na drugi strani s strelom z roba kazenskega prostora minuto pozneje zadel Kotnik.

Kotnik je v 68. minuti znova sprožil od daleč, tudi takrat pa mu ni uspelo, Koprivec je žogo odbil čez prečko. V 73. minuti pa je Tabor po pregledu posnetka prišel do enajstmetrovke, ki jo je zakrivil Maj Mittendorfer z udarcem z roko Abdullaha Talala Hameeda. Z bele pike je streljal Fahd Ndzengue, izkazal pa se je koprski vratar Adnan Golubović.

Zato pa je v 79. minuti že na 4:0 povišal Bright Edomwonyi, potem ko je zadel iz neposredne bližine, v 81. pa je po podaji v globino za hrbet sežanske obrambe Rudi Požeg Vancaš poskrbel še za 5:0. V 89. minuti je Boucif El Afghani najprej zapravil nov priložnost Tabora, v 91. minuti pa je Briški z lepim strelom v zgornji kot vrat dosegel častni zadetek gostov.

Izidi, 19. kroga:

Torek:

Gorica - Bravo 0:0

Maribor - Kalcer Radomlje 7:0 (4:0)

Sreda:

Koper - CB24 Tabor Sežana 5:1 (2:0)

17.30 Domžale - Celje

Četrtek:

17.30 Olimpija - Mura