Tekmo bodo vodili Slovenci, nadziral jo bo Milo Đukanović

Evropska nogometna zveza (Uefa) je določila sodnike, ki bodo delili pravico na povratnih tekmah četrtfinala evropske in konferenčne lige. Na eni od tekem konferenčne lige bodo aktivni tudi številni znani slovenski sodniki. V četrtek (18.45) se bosta namreč v Firencah merila Fiorentina in Lech Poznan (4:1), Uefa pa je zaupala vodenje tekme glavnemu sodniku Radetu Obrenoviću.

Četrti sodnik bo Slavko Vinčić, v VAR sobi pa bosta prav tako znana sodnika s slovenskih igrišč Nejc Kajtazović in njegov pomočnik Matej Jug. Tekmo bo nadziral črnogorski delegat Uefe Milovan Đukanović. Preostali četrtfinalni pari KL so, 18.45: AZ Alkmaar – Anderlecht (0:2); 21.00: Nice – Basel (2:2), in West Ham – Gent (1:1).

Uefa je že prej izbrala sodniške ekipe za sojenje na povratnih tekmah četrtfinala nogometne lige prvakov. Sodniško zanimiv derbi Napoli vs. Milan je vodil poljski sodnik Szymon Marciniak, tekmo med Chelseajem in Realom pa Italijan Daniele Orsato. Sreda? Spopad Interja in Benfice (2:0) je dobil v roke Španec Carlos del Cerro Grande, münchenski dvoboj Bayern vs. ManCity (0:3) pa Francoz Clément Turpin.