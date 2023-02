Temni oblaki nad Manchester Cityjem, svetlejši nad Unitedom

Po razkritju domnevnega kršenja finančnega fair playa, zaradi katerega bo neodvisna komisija pri Nogometni zvezi Anglije opravila podroben pregled poslovanje kluba med sezonama 2009/10 in 2017/18, so se v angleškem nogometu zatresli temelji. Angleški prvak Manchester City naj bi prikrival realno denarno satnje in imel še številne druge nepravilnosti, zaradi česar mu grozi tudi selitev v nižjo ligo ali blažja kazen v obliki večjega odvzema točk.

Prvi učinki razkritja, med katerimi je bil tudi zadnji ligaški poraz v derbiju proti Tottenhamu, so že postavili pod vprašaj obstoj klub z zdajšnjimi zvezdniki in v sedanji lastniški strukturi – klub je v lasti šejka Mansourja Bin Zayeda Al Nahyana iz Združenih arabskih emiratov oziroma podjetja City Football Group Limited.

Navijači Manchester Uniteda že vrsto let nasprotujejo družini Glazer, ki lastniško obvladuje klub z Old Trafforda.. FOTO: Carl Recine/Reuters

Najodmevnejša so bile govorice in ugibanja o prestopu trenerja Pepa Guardiola. Katalonec naj bi zapustil potapljajočo barko še pred koncem sezone, ker bi se preselil v London in prevzel Chelseajev trenerski stolček. Svojo priložnost je zavohal tudi madridski Real, ki se je že pripravil za morebiten naskok na Erlinga Haalanda.

Zatreslo se je tudi pri mestnem tekmecu Manchester Unitedu. Na Old Traffordu naj bi se končalo obdobje vladavine med navijači zelo nepriljubljene družine Glazer. Za nakup kluba, ki bi lahko dosegel skoraj sedem milijard evrov, se potegujejo katarski vlagatelji. Ti že napovedujejo astronomska denarne vložke v igralski kader in gradnjo novega štadiona. Delnica Manchester Uniteda je dan na borzi zaključila s 14-odstotno višjo vrednostjo.