Ten Hag o času pri Unitedu: Ronaldo ni želel dvigniti svojega srčnega utripa

Nogometni trenerji se v modernih časih spopadajo z vse večjimi pritiski lastnikov, medijev in navijačev. Nekateri trenersko klop zapustijo že po nekaj mesecih, drugi celo po nekaj tednih. Z vsem naštetim je dobro seznanjen nizozemski strateg Erik Ten Hag, ki je med letoma 2022 in 2024 Manchester United vodil na 128 tekmah. V tem času je med vodenjem angleškega velikana doživel mnogo vzponov in padcev ter zapletov, o katerih je spregovoril v intervjuju za The Athletic.

»Užival sem v vsakem trenutku, ki sem ga preživel v Manchestru. Želim si, da bi United ponovno zmagoval,« je takoj dal jasno vedeti Ten Hag, ki klubu ostaja naklonjen. United je trenutno daleč od zmagovalnih poti, saj ima po sedmih ligaških tekmah sedem točk. Michael Carrick je zato pod vse večjim pritiskom, kar je Ten Hag občutil tudi na lastni koži: »Navijači zahtevajo menjavo trenerja, če se rezultati ne izboljšajo, a ti občutki izvirajo iz trenutnih čustev, iz afekta. Carrick je opravil dobro delo pri ekipi Middlesbrough in v lanski sezoni pri Unitedu, zato menim, da bi mu morali dati še malo časa.«

Ten Hag je v odlični prvi sezoni osvojil pokal Carabao in najhitreje izmed vseh Unitedovih trenerjev dosegel dvajset zmag. A nato so se začele slabše predstave, za še več zmede je ob samem koncu leta 2023 poskrbela investicija Jima Ratcliffa, ki je postal večinski lastnik. Klub je s tem dobil novega izvršnega direktorja, športnega direktorja in direktorja za zaposlovanje. Sledile so še druge strukturne spremembe in kot pravi Ten Hag, je sledilo veliko vprašanj: »Vse spremembe so ustvarile veliko negotovosti, veliko šumov. V takšnem okolju je težko delati, vse je bilo zapleteno.«

Težave z disciplino in spor z Ronaldom

Ten Hag je poudaril, da se z novim vodstvom ni strinjal z načinom vodenja. Med drugim mu ni bilo v oporo pri disciplinskih sankcijah, ki bi jih morala med drugimi prejeti Jadon Sancho in Marcus Rashford. »S tem je vodstvo podprlo nezdravo kulturo obnašanja, igralcem so dali preveč moči. Tem igralcem sem zaupal in so dobro igrali, ko so se vzeli v roke, a včasih je potrebno kaj spremeniti na način, ki morda vsem ni všeč.«

Nizozemec je ob tem dodal, da je moral pri nekaterih igralcih včasih igrati vlogo tirana z namenom, da bi uveljavil pravila, a je moral obenem izbrati igralce, ki bi zmagali tekme. Težave je po besedah stratega povzročal tudi Cristiano Ronaldo, ki se je prav pod vodstvom Ten Haga vrnil v United za svojo drugo poglavje v angleškem nogometu. »Razočaral je ekipo in mene, ker smo imeli z njim drugačne načrte. Seveda je en najboljših igralcev v zgodovini in ga močno spoštujem, ampak sem moral takrat kot trener sprejeti odločitev in sestaviti ekipo na podlagi rezultatov, in ne imena,« je bil iskren Ten Hag.

Po besedah nizozemskega stratega se Ronaldo občasno ni udeležil treningov, ko je treniral, pa ni želel dvigniti svojega srčnega utripa na zahtevano raven. »O tem sva se večkrat pogovorila. Rekel sem mu, da ga želimo vsi spraviti v položaj, kjer bo lahko zabijal gole, a če se sam ne odpravi v kazenski prostor, bo težko zadel. Takrat ni tekel niti ko smo pritiskali niti ko smo imeli žogo v posesti. Ni bil dovolj pripravljen,« je o težavah s Portugalcem dejal Ten Hag. »Moč igralcev pri odločitvah je v slačilnico pripeljala madridska naveza,« je dodal. Madridsko navezo so pri Unitedu takrat tvorili Casemiro, Raphael Varane in Ronaldo, ki so pri kraljevem klubu skupaj osvojili štirinajst naslovov lige prvakov.

Nizozemec je z Unitedom osvojil Carabao pokal in FA pokal. FOTO: Hannah Mckay/Reuters

Ten Hag je prav tako poudaril, da je želel že v prvi sezoni v klub pripeljati velika imena, saj je klub po njegovem mnenju potreboval centralnega branilca, centralnega vezista in odličnega napadalca. Želel je dobiti Frenkieja de Jonga, Declana Rica in Harryja Kana, a so na koncu vsa pogajanja padla v vodo. Dodal je, da je imel United nekaj mladih igralcev, ki pa niso zadoščali potrebam ekipe: »V klubu potrebuješ izkušene igralce, potrebuješ zrel kader. Popisali smo pogodbo z nekaj mladeniči, a niso izkušeni, zaenkrat so nebrušen diamant.«

Ten Hag je po neuspešnem obdobju pri Bayer Leverkusnu – odpuščen je bil po treh tekmah – sedaj strateg nizozemskega prvoligaša FC Twente, kjer prav tako čuti pritisk: »To seveda ni tako velik klub, kot je United. Vseeno pa je velik klub za Nizozemsko in je zato prisoten pritisk, zadeve morajo potekati gladko in moramo biti uspešni.