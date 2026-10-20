  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Video
E-novice
Trgovina

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Šport

NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Premium

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Tisk

Podkasti

English



Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Nogomet

Ten Hag o času pri Unitedu: Ronaldo ni želel dvigniti svojega srčnega utripa

Nizozemski strateg je spregovoril o vodenju Manchester Uniteda in o takratnih vzponih in padcih, o novem vodstvu in o težavah s kadrom.
Ten Hag je po neuspešnem obdobju pri Bayer Leverkusnu sedaj strateg nizozemskega prvoligaša FC Twente. FOTO: Glyn Kirk/Afp
Galerija
Ten Hag je po neuspešnem obdobju pri Bayer Leverkusnu sedaj strateg nizozemskega prvoligaša FC Twente. FOTO: Glyn Kirk/Afp
L. Š.
20. 10. 2026 | 13:01
5:24
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Nogometni trenerji se v modernih časih spopadajo z vse večjimi pritiski lastnikov, medijev in navijačev. Nekateri trenersko klop zapustijo že po nekaj mesecih, drugi celo po nekaj tednih. Z vsem naštetim je dobro seznanjen nizozemski strateg Erik Ten Hag, ki je med letoma 2022 in 2024 Manchester United vodil na 128 tekmah. V tem času je med vodenjem angleškega velikana doživel mnogo vzponov in padcev ter zapletov, o katerih je spregovoril v intervjuju za The Athletic

image_alt
Šeškov United tone vse globlje, kaj se dogaja?

»Užival sem v vsakem trenutku, ki sem ga preživel v Manchestru. Želim si, da bi United ponovno zmagoval,« je takoj dal jasno vedeti Ten Hag, ki klubu ostaja naklonjen. United je trenutno daleč od zmagovalnih poti, saj ima po sedmih ligaških tekmah sedem točk. Michael Carrick je zato pod vse večjim pritiskom, kar je Ten Hag občutil tudi na lastni koži: »Navijači zahtevajo menjavo trenerja, če se rezultati ne izboljšajo, a ti občutki izvirajo iz trenutnih čustev, iz afekta. Carrick je opravil dobro delo pri ekipi Middlesbrough in v lanski sezoni pri Unitedu, zato menim, da bi mu morali dati še malo časa.«

Ten Hag je v odlični prvi sezoni osvojil pokal Carabao in najhitreje izmed vseh Unitedovih trenerjev dosegel dvajset zmag. A nato so se začele slabše predstave, za še več zmede je ob samem koncu leta 2023 poskrbela investicija Jima Ratcliffa, ki je postal večinski lastnik. Klub je s tem dobil novega izvršnega direktorja, športnega direktorja in direktorja za zaposlovanje. Sledile so še druge strukturne spremembe in kot pravi Ten Hag, je sledilo veliko vprašanj: »Vse spremembe so ustvarile veliko negotovosti, veliko šumov. V takšnem okolju je težko delati, vse je bilo zapleteno.«

Težave z disciplino in spor z Ronaldom

Ten Hag je poudaril, da se z novim vodstvom ni strinjal z načinom vodenja. Med drugim mu ni bilo v oporo pri disciplinskih sankcijah, ki bi jih morala med drugimi prejeti Jadon Sancho in Marcus Rashford. »S tem je vodstvo podprlo nezdravo kulturo obnašanja, igralcem so dali preveč moči. Tem igralcem sem zaupal in so dobro igrali, ko so se vzeli v roke, a včasih je potrebno kaj spremeniti na način, ki morda vsem ni všeč.«

Nizozemec je ob tem dodal, da je moral pri nekaterih igralcih včasih igrati vlogo tirana z namenom, da bi uveljavil pravila, a je moral obenem izbrati igralce, ki bi zmagali tekme. Težave je po besedah stratega povzročal tudi Cristiano Ronaldo, ki se je prav pod vodstvom Ten Haga vrnil v United za svojo drugo poglavje v angleškem nogometu. »Razočaral je ekipo in mene, ker smo imeli z njim drugačne načrte. Seveda je en najboljših igralcev v zgodovini in ga močno spoštujem, ampak sem moral takrat kot trener sprejeti odločitev in sestaviti ekipo na podlagi rezultatov, in ne imena,« je bil iskren Ten Hag. 

Po besedah nizozemskega stratega se Ronaldo občasno ni udeležil treningov, ko je treniral, pa ni želel dvigniti svojega srčnega utripa na zahtevano raven. »O tem sva se večkrat pogovorila. Rekel sem mu, da ga želimo vsi spraviti v položaj, kjer bo lahko zabijal gole, a če se sam ne odpravi v kazenski prostor, bo težko zadel. Takrat ni tekel niti ko smo pritiskali niti ko smo imeli žogo v posesti. Ni bil dovolj pripravljen,« je o težavah s Portugalcem dejal Ten Hag. »Moč igralcev pri odločitvah je v slačilnico pripeljala madridska naveza,« je dodal. Madridsko navezo so pri Unitedu takrat tvorili Casemiro, Raphael Varane in Ronaldo, ki so pri kraljevem klubu skupaj osvojili štirinajst naslovov lige prvakov. 

Nizozemec je z Unitedom osvojil Carabao pokal in FA pokal. FOTO: Hannah Mckay/Reuters
Nizozemec je z Unitedom osvojil Carabao pokal in FA pokal. FOTO: Hannah Mckay/Reuters

Ten Hag je prav tako poudaril, da je želel že v prvi sezoni v klub pripeljati velika imena, saj je klub po njegovem mnenju potreboval centralnega branilca, centralnega vezista in odličnega napadalca. Želel je dobiti Frenkieja de Jonga, Declana Rica in Harryja Kana, a so na koncu vsa pogajanja padla v vodo. Dodal je, da je imel United nekaj mladih igralcev, ki pa niso zadoščali potrebam ekipe: »V klubu potrebuješ izkušene igralce, potrebuješ zrel kader. Popisali smo pogodbo z nekaj mladeniči, a niso izkušeni, zaenkrat so nebrušen diamant.«

Ten Hag je po neuspešnem obdobju pri Bayer Leverkusnu – odpuščen je bil po treh tekmah – sedaj strateg nizozemskega prvoligaša FC Twente, kjer prav tako čuti pritisk: »To seveda ni tako velik klub, kot je United. Vseeno pa je velik klub za Nizozemsko in je zato prisoten pritisk, zadeve morajo potekati gladko in moramo biti uspešni. 

 

 

 

Sorodni članki

Novice  |  Svet
Vredno branja

Manchester City: prevelik, da bi propadel?

Dogajanje v nogometu še vedno zaznamuje prevzem kluba leta 2008.
19. 10. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Anglija

Šeško in Bijol zgolj gledalca na Elland Roadu

Leeds in Manchester United sta se v derbiju angleške lige razšla z 1:1. Slovenska reprezentanta nista vstopila na igrišče. Arsenal zmagal v Nottinghamu.
18. 10. 2026 | 17:53
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Tuje lige

Blestela sta Yamal in Haaland, Jan Oblak srečnejši od Drkušića

V najmočnejših evropskih ligah je zelo pestro. Barcelona, Man City, Chelsea in Bayern zanesljivo, Inter in Atletico Madrid z več težavami, zdrs Napolija.
17. 10. 2026 | 21:04
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Športne stave

Skrivnost Šeška, Carrick vidi v Leedsu luč na koncu predora

Potapljajoči se Manchester United čaka težak preizkus na Elland Roadu. City v negotovosti, Brighton blesti. Kaj bodo storili Bayern, PSG, Barcelona in Real?
Peter Zalokar 17. 10. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Premier liga

Benjamin Šeško zaradi slabe igre soigralcev brez večerje

Po slabih rezultatih Manchester Uniteda se to pozna tudi na ozračju znotraj ekipe. Po porazu proti Oblakovemu Atleticu so odpovedali tudi klubsko večerjo.
16. 10. 2026 | 14:48
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
Novela zakona o INR

Ministrstvo spreminja individualne naložbene račune: kaj je novega

Novela naj bi bila sprejeta še v tem četrtletju. Do zdaj odprtih več kot 16.000 INR-računov.
Aleksandar Lukić 19. 10. 2026 | 11:40
Preberite več
Magazin  |  Kulinarika
Vredno branja

Pet jesenskih kosil, ki jih obožujemo: od obare do riževega narastka

Od goste piščančje obare do kremastih bučnih makaronov in sočne pastirske pite. Pet jesenskih kosil, ki navdušujejo z domačnostjo in bogatimi okusi.
Odprta kuhinja 19. 10. 2026 | 08:01
Preberite več
Razno
Vredno branja

Mesto na Norveškem zaradi globalnega segrevanja ostalo brez pitne vode

Prebivalci ne smejo več piti vode iz pipe, saj so v njej odkrili povečane koncentracije težkih kovin.
19. 10. 2026 | 11:53
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Gen-I o aretacijah v Romuniji

Nobena družba v skupini Gen-I ni vpletena v kazenski in regulatorni postopek, zatrjujejo pristojni.
19. 10. 2026 | 16:52
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Energetika
Vredno branja

Ob 15. jubileju gre posebna zahvala zaposlenim

Zgodba o rasti, tehnološkem napredku in nenehnih spremembah je zgodba o ljudeh, ki so s svojim znanjem in predanostjo postavljali temelje razvoja.
20. 10. 2026 | 13:18
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Vredno branja

Kaj morajo delodajalci urediti do leta 2028?

Delodajalec, ki skrbi za svoje zaposlene, misli tudi na njihovo življenje po upokojitvi. S prispevkom k dodatni pokojnini jim pomaga varčevati za ta leta.
20. 10. 2026 | 09:17
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kako v hladnejših dneh učinkovito prezračiti dom

S sodobnimi rešitvami nad vlago, plesen in pršice. Jeseni se življenje počasi preseli v notranjost.
Promo Delo 20. 10. 2026 | 13:38
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

5 prehranskih navad za aktiven vsakdan

Pametna skrb za telo se ne začne pri čudežnem živilu, temveč pri majhnih prehranskih odločitvah, ki jih ponavljamo vsak dan.
Promo Delo 14. 10. 2026 | 09:25
Preberite več
Ne spreglejte
Video
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Kapitalski trgi 2026

Kapital je, treba ga je mobilizirati

Evropa ima veliko varčevalcev, veliko kapitala, pa ta ne prihaja do podjetij, inovacij in majhnih, razvojnih projektov.
Aleksandar Lukić 20. 10. 2026 | 12:39
Preberite več
Video
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Poslovna konferenca

Zorana Baković: Uspehi Kitajske nikakor ne ogrožajo Evrope

Države, ki so manjše po ambicijah ali manjše po obsegu z manjšimi gospodarstvi, kot je naše, lahko na Kitajskem še vedno najdejo zelo pomembne partnerje.
Marjana Kristan Fazarinc 20. 10. 2026 | 12:23
Preberite več
Video
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Poslovna konferenca

Evropske težave lahko reši pravi enotni trg in tega v Evropi ni

Evropa potrebuje močne kapitalske trge in spremembo evropske gospodarske paradigme, da gremo iz sedanjega gospodarstva v digitalno prihodnost, pravi Jošar.
Marjana Kristan Fazarinc 20. 10. 2026 | 10:59
Preberite več
Video
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Poslovna konferenca

Slovencem vsako leto izpuhti milijarda evrov kupne moči

Andrej Šircelj je napovedal nove izdaje ljudske obveznice, moramo tudi znižati stroške za uvrstitev podjetij na borzo.
Marjana Kristan Fazarinc, Nejc Gole, Milka Bizovičar 20. 10. 2026 | 06:00
Preberite več

Več iz teme

ten hagManchester UnitednogometJadon SanchoCristiano RonaldoMichael Carrick

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Zaprti že leto dni: živijo kot na Marsu

Člani odprave so v 160 kvadratnih metrov velik habitat vstopili oktobra lani, njihova odprava bo trajala skupno 378 dni.
20. 10. 2026 | 13:10
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Intervju

Ten Hag o času pri Unitedu: Ronaldo ni želel dvigniti svojega srčnega utripa

Nizozemski strateg je spregovoril o vodenju Manchester Uniteda in o takratnih vzponih in padcih, o novem vodstvu in o težavah s kadrom.
20. 10. 2026 | 13:01
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Slovenija

Odstopila generalna direktorica zavoda za zaposlovanje

Greta Metka Barbo Škerbinc je podala odstopno izjavo. Več informacij z zavoda niso posredovali.
20. 10. 2026 | 12:59
Preberite več
Video
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Kapitalski trgi 2026

Kapital je, treba ga je mobilizirati

Evropa ima veliko varčevalcev, veliko kapitala, pa ta ne prihaja do podjetij, inovacij in majhnih, razvojnih projektov.
Aleksandar Lukić 20. 10. 2026 | 12:39
Preberite več
Video
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Poslovna konferenca

Zorana Baković: Uspehi Kitajske nikakor ne ogrožajo Evrope

Države, ki so manjše po ambicijah ali manjše po obsegu z manjšimi gospodarstvi, kot je naše, lahko na Kitajskem še vedno najdejo zelo pomembne partnerje.
Marjana Kristan Fazarinc 20. 10. 2026 | 12:23
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Slovenija

Odstopila generalna direktorica zavoda za zaposlovanje

Greta Metka Barbo Škerbinc je podala odstopno izjavo. Več informacij z zavoda niso posredovali.
20. 10. 2026 | 12:59
Preberite več
Video
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Kapitalski trgi 2026

Kapital je, treba ga je mobilizirati

Evropa ima veliko varčevalcev, veliko kapitala, pa ta ne prihaja do podjetij, inovacij in majhnih, razvojnih projektov.
Aleksandar Lukić 20. 10. 2026 | 12:39
Preberite več
Video
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Poslovna konferenca

Zorana Baković: Uspehi Kitajske nikakor ne ogrožajo Evrope

Države, ki so manjše po ambicijah ali manjše po obsegu z manjšimi gospodarstvi, kot je naše, lahko na Kitajskem še vedno najdejo zelo pomembne partnerje.
Marjana Kristan Fazarinc 20. 10. 2026 | 12:23
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Desetletje zimske glasbene elegance v prestolnici

Ljubljana bo februarja živela v znamenju vrhunske simfonične in komorne glasbe. Med 10. in 15. februarjem 2027 bo Zimski festival zaznamoval svojo 10. izvedbo.
Promo Delo 16. 10. 2026 | 08:53
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Andrejeva zgodba: en zob, račun za 1900 evrov

Težave z zobmi lahko napredujejo, še preden začutite bolečino. Z rednimi pregledi lahko zmanjšate tveganje za zahtevnejše zdravljenje.
19. 10. 2026 | 09:44
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Mlekarna Celeia predstavlja VEGSI, svojo prvo linijo rastlinskih izdelkov

VEGSI prinaša fermentirane rastlinske izdelke na osnovi boba in namaze na osnovi sončničnih beljakovin, certificirane z mednarodno priznano oznako V-Label.
Promo Delo 14. 10. 2026 | 11:20
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
NASVET

Ko se kar naenkrat znajdete v temi ...

Ko na poslovni lokaciji odpove internet, ne izgine le dostop do spleta.
Promo Delo 14. 10. 2026 | 12:55
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Le nekaj kapljic, za njimi pa desetletja tradicije

September otrokom ne prinese le novih zvezkov, urnikov in učilnic. Z njim pride tudi cela vrsta trenutkov, ki jih doživijo prvič.
Promo Delo 15. 10. 2026 | 09:37
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOSTI

Kaj sprememba prinaša slovenskim podjetjem?

Slovenska podjetja lahko pri zahtevnih tehnoloških projektih računajo tudi na znanje in izkušnje mednarodne skupine, ki povezuje sedem evropskih trgov.
19. 10. 2026 | 09:10
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zakaj nekatere ženske uspejo, druge pa ostajajo v ozadju?

Dobra mreža ni zbirka vizitk, ampak skupnost ljudi, ki se poznajo dovolj dobro, da si z zaupanjem odpirajo vrata do novih poslov.
Promo Delo 9. 10. 2026 | 13:09
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
ZAŠČITA

Ste res tako varni, kot mislite?

Nevarnost ustavimo že pred vhodom, pomembno pa je tudi, kaj se dogaja na sami napravi.
16. 10. 2026 | 12:55
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Električni avtomobili brez skrbi zaradi dosega? Mercedes spreminja pravila igre

Mercedes-Benz razreda C že več kot 40 let združuje eleganco, udobje in vozno dinamiko. Zdaj prvič v zgodovini prihaja tudi kot povsem električni avtomobil.
Promo Delo 13. 10. 2026 | 08:56
Preberite več
Delov poslovni center  |  Plinovodi za razvoj, povezovanje in odpornost
Vredno branja

Plinovodi za razvoj, povezovanje in odpornost

Promo Delo 1. 5. 2025 | 16:13
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  70 let zgodb, ki jih pišejo zavzeti zaposleni
Vredno branja

Srednja šola je bila točka preloma. David ima že izoblikovano kariero (video)

Kot dijak je prišel na prakso, danes pa je del ekipe, ki skrbi, da sodobna proizvodnja teče brez zastojev.
Promo Delo 15. 10. 2026 | 09:27
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Plinovodi za razvoj, povezovanje in odpornost
Vredno branja

Več kot 1.200 kilometrov povezav, pomembnih za Slovenijo

Slovenski prenosni sistem plina povezuje gospodarstvo z Evropo. Plinovodi ga razvijajo za zanesljivo oskrbo, večjo odpornost in nove vire energije.
Promo Delo 19. 10. 2026 | 13:53
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Napisali že več kot dva milijona življenjepisov

Ko se prijavljaš na delovno mesto, je življenjepis prvi dokument, s katerim se predstaviš delodajalcu, pogosto pa mu priložiš še spremno pismo.
16. 10. 2026 | 09:07
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Mesto, družina ali dolga potovanja? Izberite svoj Hyundai

Od mestnega avtomobila do prostornega družinskega SUV: preverite, kateri Hyundai ustreza vašim potrebam in kaj prinaša kampanja Pametna izbira.
15. 10. 2026 | 13:14
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Septembrski popis pokazal 548 evrov cenovne razlike

Mnogi mislijo, da je za prihranek treba sklepati kompromise. V resnici obstajajo pametnejši načini, kako zmanjšati stroške, ne da bi pri tem karkoli žrtvovali.
13. 10. 2026 | 14:19
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
NOVE PNEVMATIKE

Samo trije milimetri? Preverite, preden bo prepozno

Pred zimo je pravi čas, da preverite pnevmatike, vozne navade in svojo pripravljenost na zahtevnejše razmere.
12. 10. 2026 | 09:06
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Slovensko podjetje, od katerega bi se lahko učili tudi veliki

Podjetje, ki je pred tremi desetletji nastalo zato, da bi delo dobili ljudje, ki jih je trg dela spregledal, danes zaposluje več kot 200 ljudi.
13. 10. 2026 | 09:32
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Gorenje že drugo leto zapored med 1 % najbolj trajnostnih podjetij na svetu

Podjetje Gorenje gospodinjski aparati, ki je del skupine Hisense Europe, je že drugo leto zapored prejelo najvišje platinasto priznanje EcoVadis.
Promo Delo 15. 10. 2026 | 11:05
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Poplave, požari, draginja: kdo bo plačal račun?

Evropska gospodinjstva imajo veliko prihrankov, podjetja pa za razvoj potrebujejo dolgoročni kapital. Ključno vprašanje je, kako učinkoviteje povezati oboje.
14. 10. 2026 | 07:53
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Od gob do umetne inteligence: podjetja, ki iz trajnosti ustvarjajo odličen posel

Zavarovalnica Generali je razglasila zmagovalce natečaja SME EnterPRIZE 2026 – za najboljše trajnostne prakse mikro ter malih in srednje velikih podjetij.
Promo Delo 15. 10. 2026 | 12:47
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
KAKOVOST

Škof: »Japonska zahteva, da se preizkušanja izvedejo pri njih« (video)

Koliko tresljajev prenese baterija električnega kolesa in kaj se zgodi, če zagori? V preizkusnem laboratoriju SIQ, Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje, namenoma povzročijo tudi okvare, ki si jih doma ne želimo.
15. 10. 2026 | 10:20
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
ORODJE

Zakaj bi plačevali, če lahko to dobite brezplačno?

Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
Promo Delo 19. 10. 2026 | 08:38
Preberite več
Kultura  |  Oder
Sovoznik

Prvakinja ljubljanske drame: »Takšna dejanja bi danes morali prijaviti«

Podkast sovoznik: Pogovor s prvakinjo ljubljanske Drame v podkastu Sovoznik povezuje ustvarjalno svobodo, odnose v zaodrju in skrb za starejše.
Gregor Knafelc 8. 10. 2026 | 16:18
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
PRESENETLJIVO

50 evrov na mesec: izračun, ki vas bo presenetil

Bi radi začeli investirati? Tudi 30 ali 50 evrov na mesec je lahko začetek. Pri dolgoročnem vlaganju sta pomembna predvsem čas in vztrajnost.
15. 10. 2026 | 09:42
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Vsak dan so uživali isto snov. Po šestih tednih so opazili razliko

Ni pomembno samo, ali zbolimo, ampak tudi, kako okrevamo.
Promo Delo 13. 10. 2026 | 08:43
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Energetika
Vredno branja

Kdo so ljudje v ozadju največjega energetskega projekta v Sloveniji (video)

Slovenija se pripravlja na največji energetski projekt v svoji zgodovini, ki bi zaznamoval oskrbo z elektriko za več generacij. JEK 2 je v pripravljalni fazi, v kateri več kot 70 strokovnjakov preverja rešitve in pripravlja podlage, potrebne za odločitev o največji energetski naložbi v državi.
19. 10. 2026 | 09:41
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Našli so pot do ljudi, ki odločajo o milijonskih poslih

Sejmi niso le prostor, kjer se različna podjetja predstavljajo. Predvsem je njihov namen tkanje novih vezi, ki lahko podjetje povzdignejo v nove vrhove.
Promo Delo 19. 10. 2026 | 09:13
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Znani ljubljanski grafitar spreminja podobo prestolnice

To nedeljo bo Ljubljana zaživela v znamenju tekaškega praznika.
Promo Delo 16. 10. 2026 | 13:52
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Šport

NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo