Ten Hag: Vse se je zarotilo proti nam

Dvoboji Arsenala in Manchester Uniteda so vedno zanimivi, tekmeca sta v zadnjih 20 letih velikokrat igrala tudi dvoboje, ki so odločali o naslovu angleškega prvaka, letošnje sezone pa nista začela najbolj prepričljivo. Arsenal je gostil tokratni derbi na razprodanem Emiratesu, spremljali pa smo dinamično tekmo, čeprav priložnosti ni bilo na pretek.

V prvem polčasu je po imenitnem zadetku Marcusa Rashforda povedel United, že nekaj minut kasneje pa je Arsenal izenačil po akciji v slogu najboljšega obdobja Barcelone, ki jo je kronal kapetan Martin Ødegaard. V drugem delu sta mreži mirovali, Arsenal je že dobil enajstmetrovko po prekršku v kazenskem prostoru nad Kaiem Havertzom, a jo je sodnik Anthony Taylor po ogledu posnetka razveljavil.

Nato je manj kot deset minut pred koncem rednega dela Alejandro Garnacho po protinapadu zatresel mrežo Arsenala, a je Taylor po ogledu posnetka dosodil, da je bil Garnacho za morda centimeter v prepovedanem položaju, odločitev je bila zelo tesna. V sodniškem dodatku je nato Declan Rice zadel, a je v akciji prišlo do prerivanja Gabriela Jesusa z Johnnyjem Evansom, Taylor bi lahko dosodil prekršek v napadu, a je njegova piščalka ostala nema in Arsenal je povedel. Jesus je iz protinapada v izdihljajih tekme le še postavil končni izid.

»Odigrali smo zelo dobro tekmo, a tokrat se je vse zarotilo proti nam. Gol Garnacha bi moral obveljati, pri pregledu posnetka so uporabili napačni zorni kot. Nato bi moral biti dosojen tudi prekršek nad Rasmusom Hojlundom v kazenskem prostoru za enajstmetrovko, pa tudi ob zadetku Rica je bil storjen prekršek nad Evansom. Res je, morali bi že prej izkoristiti svoje priložnosti, a je ob takih odločitvah težko zmagati,« je bil jezen trener Uniteda Erik ten Hag.