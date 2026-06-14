Teorija zarote? Ne, le tehnične motnje, a analiza razkrila, da ni bilo ofsjada

Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je v izjavi za javnost sporočila, da je med tekmo skupine B med Katarjem in Švico prišlo do tehničnih napak za prikaz posnetkov iz sobe za VAR, a je bila enajstmetrovka za Švico dosojena pravilno, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Dvoboj med Katarjem in Švico se je presenetljivo končal z delitvijo točk (1:1).

Dvoboj je zaznamovala odločitev sodnika iz Hondurasa Saida Martineza, ki je v prvem polčasu dosodil enajstmetrovko za Švico, čeprav je sprva kazalo na prepovedan položaj.

Fifa je v izjavi za javnost sporočila, da je ravno v trenutku pregleda posnetka prišlo do motenj v prenosu signala slike s črtami, ki označujejo prepovedan ali dovoljen položaj.

Krovna zveza je nadalje zapisala, da so napako hitro odpravili in da to ni vplivalo na delo sodnikov v sobi za VAR ter komunikacijo z glavnim sodnikom iz Hondurasa. Sodniki so imeli posledično na voljo vse posnetke in ustrezno tehnologijo, da so v skladu s pravili pregledali sporno situacijo.

Fifa je dodala, da je analiza pokazala, da prepovedanega položaja ni bilo in da je bila odločitev sodnika pravilna.

Glavni sodnik se je v nadaljevanju akcije odločil kaznovati prekršek vratarja Katarja nad Remom Freulerjem, iz enajstmetrovke pa je bil nato v 17. minuti natančen Breel Embolo. Katar je izenačil tik pred koncem dvoboja, in sicer v četrti minuti sodnikovega dodatka.

Ponoči je prvo tekmo na SP sodila tudi slovenska trojica na čelu s Slavkom Vinčićem. Pravico je delila na tekmi med Brazilijo in Marokom, ki se je prav tako končala z 1:1.