Zahtevna preizkušnja za Lampardove fante

Ljubljana

Mateo Kovačić (levo) je v pičli minuti izničil vodstvo Valencie. FOTO: Reuters

Ruski reprezentant Artem Dzjuba je zabil edini gol v prvem polčasu v St. Peterburgu. FOTO: Reuters



Liverpool : Napoli –:–



Genk : Salzburg –:–



Barcelona : Borussia Dortmund –:–



Slavia : Inter –:–



Leipzig : Benfica –:–



Zenit : Lyon –:– (1:0, Dzjuba)

Valencia : Chelsea –:– (1:2, Soler; Kovačić, Pulisic)



Lille : Ajax –:–

- Skupaj premorejo kar devet naslovov najboljšega v Evropi, toda eden od trojice velikanov bo februarske tekme osmine finala nogometne lige prvakov spremljal le prek medijev. Kdo bo osmoljenec ali poraženec razpleta zadnjih dveh kol v skupini F: petkratni šampion Barcelona, enkratni Borussia Dortmund ali trikratni Inter?Najbolj vznemirljive današnje tekme 5. kola lige prvakov se bodo začele ob 21. uria prvi se že igrata v Sp. Peterburgu in v Valencii. V Rusiji in Španiji sta bitki za osmino finala. Ruski prvak Zenit proti Lyonu ne sme izgubiti, točka bo ohranjala upanje, a tudi zmaga še ne pomeni, da bo napredoval. Špansko-angleški dvoboj je zanimivejši iz gostujočega zornega kota. Trenerpoveljuje eni od najmlajših in najbolj nadarjenih zasedb, ki je že požela velik simpatij med navijači modrih.Liverpool 9, Napoli 8, Salzburg 4, Genk.Barcelona 8, Borussia 7, Inter 4, Slavia 2.Leipzig 9, Lyon 7, Zenit 4, Benfica 3.Ajax, Chelsea in Valencia po 5, Lille 1.