Brez poškodovanega Šeška ne gre, Manchester United ni dal gola

Slovenski nogometni zvezdnik Benjamin Šeško ni bil v kadru trenerja Michaela Carricka za tekmo Manchester Uniteda proti Southamptonu v izdihljajih angleške premier lige. Visokorasli napadalec se je poškodoval na nedeljski tekmi z Liverpoolom – šlo naj bi za poškodbo golenice, ki se je vlekla že dlje časa, zdaj pa je očitno terjala svoj davek.

Ni še jasno, za kako hudo poškodbo gre, a Radečan včeraj še ni treniral s soigralci. Na eni izmed svojih zadnjih tekem je ekipo s tribune spremljal tudi Brazilec Casemiro. Manchester United ni izgledal dobro, Southampton je bil sploh v prvem polčasu boljši nasprotnik, a nikomur ni uspelo zatresti mreže.

Derbi kola med Liverpoolom in Chelseajem se je medtem prav tako končal z neodločenim 1:1. Oba velikana sta v zadnjih tednih nerazpoložena, zato tudi danes tekma ni bila preveč razburljiva. V šesti minuti je za Liverpool povedel Ryan Gravenberch, v 35. minuti pa je modre nazaj v igro vrnil Enzo Fernandez.

Rdeči vragi imajo na tretjem mestu zdaj šest točk prednosti pred Liverpoolom in Aston Villo, ki bi igrala jutri, Bournemouth pa se je povzpel do šestega mesta in se bo očitno prav tako boril za uvrstitev v ligo prvakov, kamor potuje najboljših pet.