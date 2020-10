Težko bi bilo bolj privlačno: Bayern nad Oblaka, Messi pa z Ronaldom

Aktivnih bo šest slovenskih nogometašev

Didier Drogba je dobil letošnjo predsednikovo nagrado iz rok Aleksandra Čeferina. FOTO: Reuters

Skupine lige prvakov

Navdušenci nad nogometno igro bi težko zahtevali bolj spektakularno sezono lige prvakov 2020/21, kot jo je začrtal žreb v Ženevi. Od 20. oktobra namreč ne bo manjkalo izjemnih dvobojev.Evropski prvak Bayern bo preizkusil sposobnosti Jana Oblaka, ki brani vrata Atletica, v drugi skupini se bosta spopadla najboljša nogometaša v zgodovini tekmovanja(Juventus) in(Barcelona). Upravičeno je bil zadovoljen tudi Uefin predsednikki je izročil nagrado za najboljšega igralca sezone 2019/20Atletico Madridbo igral skupaj z branilcem naslova Bayernom v skupini A, kjer sta še Salzburg in Lokomotiv Moskva. Dinamo Kijev zbo igral v skupini G z Juventusom, Barcelono in FerencvarosomLeipzig sbo igral v skupini H s PSG, Manchester Unitedom in Istanbulom Basaksehirjem. Atalanta zbo igrala v skupini D skupaj z Liverpoolom, Ajaxom in Midtjyllandom. Inter sbo v skupini B skupaj z Realom Madridom, Šahtarjem Donjeckom in Borussio Mönchengladbach.Skupinski del se bo začel 20. in 21. oktobra, trajal pa bo do 8. oziroma 9. decembra. Osmina finala bo 16. in 17. ter 23. in 24. februarja ter 9. in 10. ter 16. in 17. marca. Četrtfinale bo 6. in 7. ter 13. in 14. aprila, polfinale 27. in 28. aprila ter 4. in 5. maja, finale pa bo 29. maja v Istanbulu.- skupina A: Bayern, Atletico Madrid, Salzburg, Lokomotiv Moskva.- skupina B: Real Madrid, Šahtar Donjeck, Inter, Borussia Mönchengladbach.- skupina C: Porto, Manchester City, Olympiacos, Marseille.- skupina D: Liverpool, Ajax, Atalanta, Midtjylland.- skupina E: Sevilla, Chelsea, Krasnodar, Rennes.- skupina F: Zenit St. Peterburg, Borussia Dortmund, Lazio, Brugge.- skupina G: Juventus, Barcelona, Dinamo Kijev, Ferencvaros.- skupina H: PSG, Manchester United, Leipzig, Istanbul Basaksehir.