Angleški Norvežan bi lahko domov poslal državo, v kateri se je rodil

Na papirju bi marsikdo pričakoval, da bo Thelo Aasgaard v četrtfinalu svetovnega prvenstva navijal za Anglijo. Vezist norveške reprezentance se je namreč rodil v Liverpoolu, šest let je treniral v akademiji Liverpoola, po odhodu z Anfielda pa je kar devet sezon igral za Wigan Athletic. Toda 24-letnik bo na sobotnem četrtfinalnem obračunu med Anglijo in Norveško storil vse, da domov pošlje reprezentanco države, v kateri se je rodil.

Aasgaard, trenutno član škotskega Rangersa ima izrazit liverpoolski naglas, njegovo srednje ime pa je Gerard, vendar je zaradi očetovih korenin izbral nastopanje za Norveško. Tako je danes član izbrane vrste, ki jo vodi Ståle Solbakken, na tem prvenstvu pa je dobila ogromno novih pristašev širom sveta.

Njegova zgodba v norveški reprezentanci ni edinstvena, saj se je tudi prvi zvezdnik reprezentance Erling Haaland rodil na Otoku, natančneje v Leedsu, ko je njegov oče Alf-Inge Haaland igral v premier ligi. Aasgaardova družina medtem še vedno živi v predelu Mossley Hill v Liverpoolu, kjer je skupaj spremljala tudi objavo norveškega seznama igralcev za svetovno prvenstvo.

V mladosti je Aasgaard veljal za enega obetavnejših nogometašev Liverpoolove akademije, kjer je igral tudi skupaj z Anthonyjem Gordonom. Po šestih letih ga je klub odpustil, kar je bil zanj velik udarec, nato pa je novo priložnost dobil pri Wiganu, kjer je debitiral v članski konkurenci.

Njegova mati Georgina ima francoske korenine, oče Jonathan Aasgaard pa je Norvežan in poklicni violončelist. Prav on je bil eden ključnih ljudi, ki sinu po razočaranju ob slovesu od Liverpoola ni dovolil obupati. »Spomnim se, da je bil zelo razočaran. Sedel sem z njim in ga vprašal, ali si res želi nadaljevati nogometno pot,« je pred začetkom svetovnega prvenstva povedal Jonathan Aasgaard.

Odgovor je bil pritrdilen. Dobro desetletje pozneje je Thelo Aasgaard pomemben član norveške reprezentance, zdaj pa ga čaka ena največjih tekem kariere – obračun z Anglijo za mesto v polfinalu svetovnega prvenstva.