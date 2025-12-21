Thiago Silva si je pri 41 letih zaželel novega mundialskega izziva

Brazilski nogometaš Thiago Silva se je pri 41 letih vrnil v Evropo. Potem ko je na začetku tega tedna sporočil, da ne bo podaljšal pogodbe s Fluminensejem, je presenetljivo sklenil pogodbo s Portom do konca sezone. Silva se po več kot dveh desetletjih vrača na »Estádio do Dragão« in klub, ki ga je v Evropi sprejel z odprtimi rokami. Pri Portu je bil kratek čas: januarja 2005 je prišel iz Juventuda za 2,5 milijona evrov in šest mesecev pozneje odšel v Dinamo Moskvo, ne da bi sploh igral za Porto.

Silva bo poskušal vrniti obrambni duh leto starejšega Pepeja, ki se je igralsko upokojil lansko leto v starosti 41 let. Po upokojitvi legendarnega branilca je Porto, sicer dvakratni evropski prvak, imel največ težav v obrambi. Silva je vrnitev v Evropo izbral tudi zaradi tega, ker želi prepričati brazilskega selektorja Carla Ancelottija, da je pripravljen za uvrstitev v reprezentanco za svetovno prvenstvo prihodnje leto. Italijan je bil njegov trener tudi pri Milanu in Paris St. Germainu. Silva je prvo evropsko obdobje končal sklenil pri Chelseaju v Londonu, kjer je tudi po njegovem odhodu v domovino ostala živeti družina.