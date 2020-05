Thomas Müller neuničljiv zadnji bavarski fant

München

30.



naslov nemškega prvaka se pet kol pred koncem močno nasmiha Bayernu iz Münchna



Müller zbral 60 podaj več od Reusa

Nogometaši Borussie iz Dortmunda so se po porazu v derbiju z Bayernom hitro pobrali in so sinoči gladko ugnali Paderborn. FOTO: Reuters

Bastian Schweinsteiger in Ana Ivanović sta znan športni par. FOTO: Reuters

- Kar nenavaden pogled je bil na drugič v enem tednu povsem prazno Allianz Areno, dom nogometašev Bayerna, kjer 75.000 gledalcev vedno znova do zadnjega sedeža napolni tribune. Toda ukrepi proti širitvi koronavirusa zahtevajo svoj davek, občinstva v tej sezoni bundeslige na tekmah ne bo, a tudi v takšnem nenavadnem ozračju največji nemški klub ohranja svojo suverenost. Zmaga med tednom na velikem derbiju v Dortmundu ga niti za hip ni uspavala, tokrat so Bavarci s 5:0 odpravili goste iz Düsseldorfa in se za hip še bolj približali lovoriki.Če ne bi bilo pač te posebne pandemije zadnjih dveh mesecev, bi bila ta zadnja majska sobota iz nogometnega zornega kota prav posebna. Pa ne le zaradi nove prepričljive predstavein druščine, temveč tudi zavoljo prav posebnega jubileja: pred natanko 15 leti so uradno odprli Allianz Areno, še danes enega najbolj sodobnih nogometnih štadionov stare celine. Leto pozneje, torej junija 2006, je tu sledila uvodna slovesnost nepozabnega mundiala – Nemci mu še vedno pravijo poletna pravljica –, nato pa še kopica spektaklov iz domačih tekmovanj, prestižne lige prvakov in nato še na reprezentančni ravni. Zanimivo pa, da sta Areno tistega 30. maja 2005 odprla stara bavarska tekmeca München 1860 in Nürnberg (3:2), dan pozneje pa je nato sledila še predstava med Bayernom in nemško reprezentanco (4:2;. In odtlej je ta objekt bolj kot ne pokal po šivih: na prste ene roke je v vseh teh 15 letih mogoče našteti Bayernove tekme, ko ni bil razprodan! Le na kakšni pokalni preizkušnji, kot denimo februarja letos, ko si je dvoboj domačega moštva s Hoffenheimom ogledalo »le« 71.500 navzočih. Zdaj pa je bil seveda štadion že drugič zapored prazen in tako bo vse do konca sezone, nogometna Nemčija pa upa, da se bo nato jeseni zgodba le zasukala. Iz pisarne tekmovanja so sicer včeraj sporočili, da se zgodba bundeslige 2020/21 namesto prej načrtovanega 21. avgusta ne bo začela pred 11, septembrom.In takrat se bo najbrž münchenski klub osmič zapored znašel v vlogi branilca lovorike, Zdaj ga loči do končnega cilja le še pet preizkušenj, po zmagi na torkovem derbiju v Dortmundu se je močno približal jubilejnemu naslovu št. 30, v tej predstavi z Düsseldorfom so ob omenjenem Lewandowskem blesteli še avstrijski reprezentant, član francoske zasedbe svetovnih prvakovin pa domač fantPred kratkim je pri svojem klubu podaljšal pogodbo do leta 2023, v soboto je zablestel z 19. podajo v sezoni, doslej jih je zbral za bundesligo rekordnih 140, med sedanjimi akterji v tem prestižnem nemškem tekmovanju je na 2. mestu z 80 podajami, kapetan Borussie Dortmund ...Predvsem pa Müller pri münchenskem občinstvu, ki zdaj pač tekme namesto na štadionu spremlja v posebnih razmerah spet odprtih pivskih vrtov, ohranja posebno spoštovanje zaradi pripadnosti klubu, po čemer sta denimo, dokler nista končala nogometne poti, slovela tudi. Slednji je resda igral še za Manchester United in Chicago Fire, a pravo nogometno zgodbo je pisal v bavarski metropoli. In to bo dobro vidno tudi v prihajajočem dokumentarnem filmu »Schweinsteiger: Spomini od začetka do legende«, katerega bo v petek, 5. junija, na video programu Amazon Prime Video.Priljubljeni »Schweini«, ki si je družino ustvaril skupaj z upokojeno srbsko teniško zvezdnicov ZDA, je bil tudi eden ključnih adutov ob najodmevnejših reprezentančnih dosežkih zadnjih 15 let, z Nemčijo je tudi kot dvajsetletni up gostoval na pripravljalni tekmi s Slovenijo, marca 2005 v Celju.Šlo pa je za obdobje večje razpršenosti nemškega vrha kot v zadnjem desetletju, ko poleg Bayerna opaznejša vloga redno pripada le še Dortmundu. Ta se je sinoči veselil gladke zmage v Paderbornu s 6:1, prepričljiva je bila tudi druga Borussia, tista iz Mönchengladbacha v Porenju, ob zmagi nad Unionom Berlin s 4:1. Boj za mesta v ligi prvakov se je vnel in ta bo očitno bolj napet kot odločitev o prvaku. T