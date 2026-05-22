Thomas Tuchel ni imel milosti, odpisal je vrsto zvezdnikov

Še pred današnjim razkritjem 26 nogometašev za svetovno prvenstvo je angleški selektor Thomas Tuchel pošteno vznemiril angleške navijače in tudi kolege. Nemec je dvignil prah, ker je nekatere zvezdnike obvestil, da jih ne bo na njegovem seznamu za mundial v ZDA, Kanadi in Mehiki. Tuchel je največ ogorčenja sprožil med privrženci Manchester Uniteda, saj se je odrekel v tej sezoni odličnemu Harryju Maguireju in Luku Shawu. Toda nista edina vidnejša igralca, zaradi katerih je na nogah domala vsa Anglija. Doma bo pustil tudi Chelseajevega plejmejkerja Cola Palmerja in zvezdnika Manchester Cityja Phila Fodna ter tudi branilca angleškega prvaka Arsenala Morgana Gibbs-Whita in Realovega asa Trenta Alexander-Arnolda.

Thomas Tuchel (v sredini) si je že pred mundialom nakopal jezo številnih angleških navijačev. FOTO: Tony O Brien/Reuters

Med najbolj jeznimi nad njegovo odločitvijo je bila Zoe Maguire, mati 33-letnega kapetana rdečih vragov, ki je na družbenem omrežju X kratko in jasno sporočila Tuchlu. »Popolnoma zgrožena,« je zapisala.