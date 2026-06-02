Nogomet

Tik pred odhodom alarm na Dunaju

Eden udarnih adutov avstrijske nogometne reprezentance Christoph Baumgartner zaradi poškodbe stegenske mišice ne more odpotovati na mundial.
Christoph Baumgartner, avstrijski reprezentant iz Leipziga, je ostal brez svetovnega prvenstva. FOTO: Annegret Hilse/Reuters
S. U.
2. 6. 2026 | 14:12
V naši severni soseščini se prav posebej veselijo prihajajočega svetovnega prvenstva v nogometu, saj na tem tekmovanju Avstrije ni bilo že od leta 1998, obenem pa je prav ta reprezentanca v zadnjih letih močno opozorila nase ter z nekaterimi zelo vidnimi predstavami, tudi na zadnjem euru v Nemčiji z zmago v skupini pred Francijo in Nizozemskem ter pozneje v izločilnem delu z nesrečnim porazom s Turčijo, pritegnila veliko pozornosti.

Na tem mundialu bodo naši sosedje v uvodnem delu igrali z Argentino, Jordanijo in Alžirijo, sestavili so konkurenčno ekipo številnih adutov iz najmočnejših lig po Evropi, a tik pred odhodom so morali prižgati tudi alarm: zaradi poškodbe stegenske mišice eden udarnih igralcev Christoph Baumgartner mora ostati doma!

Ni ga bilo že na zadnji domači preizkušnji na ponedeljkov dunajski ponedeljkov večer s Tunizijo (1:0; Sabitzer; 35.000), vseeno pa so pri reprezentančnem vodstvu upali, da bo nared za mundial. Toda današnji zdravniški pregled je potrdil, da bi bil njegov nastop v Severni Amerike zaradi težavnosti poškodbe pretirano tvegan. Za 26-letnikom je sicer zelo lepa sezona v nemški bundesligi, pri Leipzigu, kjer je v sezonah igral z Benjaminom Šeškom, se je prelevil v osrednjega igralca moštva, to je z uvrstitvijo na 3. mesto in tako vizumom lige prvakov uresničilo ambiciozne cilje.

Namesto Baumgartnerja, ki je imela zabetonirano mesto v udarni enajsterici avstrijske reprezentance, bo selektor Ralf Rangnick na seznam za SP vpisal novo ime. 

