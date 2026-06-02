Tik pred odhodom alarm na Dunaju

V naši severni soseščini se prav posebej veselijo prihajajočega svetovnega prvenstva v nogometu, saj na tem tekmovanju Avstrije ni bilo že od leta 1998, obenem pa je prav ta reprezentanca v zadnjih letih močno opozorila nase ter z nekaterimi zelo vidnimi predstavami, tudi na zadnjem euru v Nemčiji z zmago v skupini pred Francijo in Nizozemskem ter pozneje v izločilnem delu z nesrečnim porazom s Turčijo, pritegnila veliko pozornosti.

Na tem mundialu bodo naši sosedje v uvodnem delu igrali z Argentino, Jordanijo in Alžirijo, sestavili so konkurenčno ekipo številnih adutov iz najmočnejših lig po Evropi, a tik pred odhodom so morali prižgati tudi alarm: zaradi poškodbe stegenske mišice eden udarnih igralcev Christoph Baumgartner mora ostati doma!

Ni ga bilo že na zadnji domači preizkušnji na ponedeljkov dunajski ponedeljkov večer s Tunizijo (1:0; Sabitzer; 35.000), vseeno pa so pri reprezentančnem vodstvu upali, da bo nared za mundial. Toda današnji zdravniški pregled je potrdil, da bi bil njegov nastop v Severni Amerike zaradi težavnosti poškodbe pretirano tvegan. Za 26-letnikom je sicer zelo lepa sezona v nemški bundesligi, pri Leipzigu, kjer je v sezonah igral z Benjaminom Šeškom, se je prelevil v osrednjega igralca moštva, to je z uvrstitvijo na 3. mesto in tako vizumom lige prvakov uresničilo ambiciozne cilje.

Namesto Baumgartnerja, ki je imela zabetonirano mesto v udarni enajsterici avstrijske reprezentance, bo selektor Ralf Rangnick na seznam za SP vpisal novo ime.