Tik pred SP ostali brez kapetana

Japonska nogometna reprezentanca na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi, ki se začne danes, ne bo mogla računati na svojega kapetana Wataruja Enda. Namesto njega so Japonci poklicali napadalca Shuta Machina iz Borussie Mönchengladbach, je poročala nemška tiskovna agencija DPA.

Triintridesetletni Endo, vezist Liverpoola, si po poškodbi ni pravočasno opomogel pred turnirjem. Endo se je poškodoval na prijateljski tekmi proti Islandiji pred dvema tednoma.

Novi kapetan Japonske bo Ko Itakura.

Japonska bo svoje nastope na SP začela v nedeljo v Dallasu proti Nizozemski. V skupini F bo igrala še proti Švedski in Tuniziji.