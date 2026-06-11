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Nogomet

Tik pred začetkom mundiala še zadnja gradbena dela, na ulicah vre

Drevi prva tekma svetovnega prvenstva: Mehika proti Južnoafriški republiki. Pred tekmo so pričakovani protesti.
Pred začetkom prvenstva protestira več družbenih skupin. FOTO: Gerardo Magallon/AFP
Galerija
Pred začetkom prvenstva protestira več družbenih skupin. FOTO: Gerardo Magallon/AFP
T. E.
11. 6. 2026 | 12:00
11. 6. 2026 | 12:13
2:01
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Drevi bo otvoritvena tekma svetovnega prvenstva v nogometu, od katere nas loči le še nekaj ur. Na štadionu Azteca, uradno poimenovan Banorte, se bosta pomerili reprezentanci Mehike in Južnoafriške republike, zadnja dela pa so potekala še včeraj zvečer. 

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Največji šov na Zemlji se začenja

Pred prihodom predsednika Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Giannija Infantina v mehiško prestolnico so izvajalci gradbenih del še prekrivali svež cement in asfalt ter reševali probleme z nadzemnimi kabli. Poleg tega so cestni delavci z novim cementom pokrivali površine poškodovanih poti, vrtnarji pa so v okolici Aztece še sadili rastline. Štadion Azteca se je odprl leta 1966 in po prenovi, vredni 150 milijonov dolarjev, ki se je končala v začetku leta, sprejme okoli 87 tisoč ljudi. 

Prizorišče današnjega dvoboja med Mehiko in Južnoafriško republiko sprejme okoli 87 tisoč ljudi. FOTO: Luis Cortes/Reuters
Prizorišče današnjega dvoboja med Mehiko in Južnoafriško republiko sprejme okoli 87 tisoč ljudi. FOTO: Luis Cortes/Reuters

Sinoči je v okolici športnega kompleksa, ki bo gostil prvo tekmo mundiala, potekal tudi shod okoli 1000 svojcev pogrešanih oseb. Ti so opozorili na več kot 130 tisoč izginulih oseb in na slabe delavske razmere. Skupina se je namenila proti štadionu, pred katerim pa je policija pripravila varnostni pas.

Mehiške oblasti in Fifa proteste pričakujejo tudi danes, zaradi česar je pod vprašajem izvedba navijaškega festivala, ki naj bi potekal v središču mesta. Demonstracije so namreč napovedali stavkajoči učitelji, ki zahtevajo višje plače in umik pokojninske zakonodaje. Ti so pod vodstvom skupine učiteljskega sindikata CNTE, mehiška predsednica Claudia Sheinbaum pa je demonstracije označila za provokacijo. 

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