Tim Matavž ne more pripotovati v Slovenijo

Ljubljana – Kakor so sporočili z Nogometne zveze Slovenije (NZS), Tim Matavž zaradi poslabšanja epidemiološke slike v Združenih arabskih emiratih ne bo mogel pripotovati v Slovenijo, da bi se udeležil zbora naše izbrane vrste.



Matavž je letos postal novi član Al-Wahde, pred tem je igral za nizozemski Vitesse. V petek se je znašel na seznamu selektorja slovenske reprezentance Matjaža Keka za bližnji tekmi lige narodov proti Grčiji in Moldaviji. Toda zaradi poslabšanja epidemiološkega stanja v državi, kjer si služi kruh, bo ostal brez novih nastopov za našo vrsto.



Kek bo lahko za visokoraslega napadalca iz Šempetra pri Gorici, ki je doslej v dresu Slovenije zbral 36 nastopov in dosegel deset golov, vpoklical menjavo. Slovenski nogometaši se bodo v ligi narodov najprej 3. septembra pomerili z Grki, tri dni pozneje pa še z Moldavci.