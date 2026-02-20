Timi Max Elišnik: Vedno sem samokritičen, želim si več golov in asistenc

Slovenski reprezentant Timi Max Elšnik je izpustil prvo tekmo izločilnih bojev evropske nogometne lige, kjer je njegova Crvena Zvezda z 1:0 premagala francoski Lille. Zaradi blage poškodbe je odlično igro svojih soigralcev spremljal s klopi, vzel pa si je tudi več časa za medije.

Edini zadetek je za Beograjčane v Franciji prispeval 26-letni nigerijski branilec Franklin Tebo Uchenna, ki je bil natančen ob koncu prvega polčasa. Pred povratno tekmo na domači Marakani, na kateri bi se Crvena Zvezda lahko uvrstila v osmino finala drugega kakovostnega nogometnega tekmovanja v Evropi, je Elšnik optimističen.

»V takšne tekme moraš vstopiti, kot da igraš finale. Zbrali smo dovolj točk in prišli do izločilnih bojev. Vedno lahko narediš več, a pomembno je, da smo tam, kjer smo želeli biti,« pravi. Srbi so ligaški del končali na petnajstem mestu ter si tako zagotovili preboj v izločilne boje. Pred zadnjim krogom so sicer še vedno upali, da se lahko uvrstijo med najboljših osem – posledično to pomeni neposredno uvrstitev v osmino finala – a Štajerec še vedno pravi, da se lahko prebijejo zelo daleč.

»Sami sebi in navijačem smo pokazali, da je mogoče igrati z vsakim,« pravi in dodaja, da so imeli zelo težak razpored tekem v ligaškem delu tekmovanja. »V Evropi forma ne pomeni veliko. Odloča, kdo je tisti dan bolj zbran in bolj pripravljen. Gre za kakovostno ekipo iz močne francoske lige. Ne smemo računati na njihovo krizo, ampak se moramo osredotočiti na svojo pripravljenost,« dodaja udeleženec evropskega prvenstva v nogometu, kjer se je s slovensko izbrano vrsto prav tako uvrstil v izločilne boje.

Timi Max Elšnik, ki je bil poleti blizu prestopa v Turčijo, pa priznava, da v prvem delu sezone ni bil na dovolj visoki ravni. Nekaj posledic je pustila tudi poškodba, ki jo je staknil na začetku priprav. »Vedno sem samokritičen, želim si več golov in asistenc. Poškodba se je na prvih tekmah poznala, a zimske priprave so mi pomagale, da sem se vrnil na višjo raven.«