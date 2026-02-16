  • Delo mediji d.o.o.
Nogomet

Timi Max Elšnik: Ko izberem nekoga, z njim ostanem do konca življenja

Slovenski nogometaš je govoril o klubih, h katerim ne bi nikdar prestopil. Pravi, da je zvest moštvom, ki ga izberejo.
Timi Max Elšnik v zadnjem obdobju igra zelo dobro. FOTO: Dragan Tesić
Galerija
Timi Max Elšnik v zadnjem obdobju igra zelo dobro. FOTO: Dragan Tesić
M. Ru.
16. 2. 2026 | 16:06
1:53
A+A-

Nekdanji kapetan ljubljanske Olimpije, stalni slovenski reprezentant in član beograjske Crvene Zvezde Timi Max Elšnik je za medije iz Derbyja, kjer je igral še kot najstnik, jasno povedal, ponudbe katerih svetono znanih klubov bi takoj zavrnil.

image_alt
Za osmino finala tudi slovenski dvoboj

»Sem zvezst človek in če bi na moja vrata potrkali iz Nottingham Foresta, mislim, da ne bi mogel prestopiti tja,« pravi. Nottingham, ki mu letos v premier ligi ne kaže najbolje, je namreč velik tekmec Derbyja, kjer je Elšnik, sicer otrok Aluminija z Kidričevega, začel profesionalno pot.

»Enako velja tudi za Barcelono in Real Madrid. Pogosto me ljudje sprašujejo, kaj bi storil, če bi me poklicali iz Real Madrida. Pravim, da če bi bil tako dober, da me pokliče Real, bi me poklical tudi kak drugi vrhunski klub,« je še dejal Štajerec, ki pa nikdar ne bi rad zaigral za Maribor. V domovini bi se pridružil samo Olimpiji iz Ljubljane.

»Včasih ne razumem ljudi, ki kar tako zamnejajo stran. Ko jaz izberem nekoga, ki je izbral tudi mene, ostanem z njim do konca življenja,« še dodaja Elšnik, od katerega bi se lahko učil tudi biatlonec Sturla Holm Laegreid. Slovenski nogometaš je pred odhodom v Srbijo igral pri Olimpiji, pogosto pa je slišati ugibanja, da se zanj zanimajo nekateri turški klubi.

Sorodni članki

Šport  |  Nogomet
Real Madrid

Vinicius Junior: Žal mi je za Cristiana Ronalda

Napadalec madridskega Reala Vinicius Junior o svojem vzorniku, tekmecih, o ligi prvakov in svetovnem prvenstvu v nogometu v ZDA, Mehiki in Kanadi.
16. 2. 2026 | 14:40
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
Prva liga Telemach

Sobočani so z naivnostjo obdarili Celjane

V 22. kolu 1. SNL 15. zmaga za vodilno moštvo, Maribor v Ajdovščini ni dovolil presenečenja. Mura tekmo končala z devetimi gralci. Prva izključitev odločilna.
Gorazd Nejedly 15. 2. 2026 | 17:16
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Od 4:0 do 0:3

Huda zaušnica za Jana Oblaka in Atletico

V 24. kolu španskega nogometnega prvenstva je Rayo Vallecano presenetil Atletico Madrid. Rdeče-beli so bili po pokalni zmagi proti Barceloni brez moči.
Gorazd Nejedly 15. 2. 2026 | 09:25
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
OI 2026

Slovenskega trenerja so zaradi težav z alkoholom poslali iz Predazza domov

Vodilni možje v finskem olimpijskem komiteju so iz reprezentance v Italiji izključili Igorja Medveda.
S prizorišča:Miha Šimnovec 12. 2. 2026 | 11:13
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Kongres Uefe

V Bruslju prvič doslej prekinili govor Čeferina

Jubilejni 50. kongres Evropske nogometne zveze v Bruslju je zaznamoval tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin s svojim nagovorom.
S prizorišča:Jernej Suhadolnik 12. 2. 2026 | 13:17
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Upokojenci

Pokojnine neuradno za skoraj pet odstotkov višje

Dokončni podatki za izračun bodo znani v ponedeljek. Danes ekonomsko-socialni svet o prispevkih za espeje.
Barbara Hočevar 13. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Tresel se je, postalo mu je vroče in tudi vrtelo se mu je malo

Domen Prevc na veliki napravi v Predazzu še bolj izraziti favorit. Na treningu navdušil z najdaljšim skokom. Lov na zlatega orla lažji kot na lovoriko na OI.
S prizorišča:Miha Šimnovec 13. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Timi Max ElšnikReal MadridnogometOlimpijaCrvena zvezdaliga prvakovnaši na tujemšport zasebno

Premium
Gospodarstvo  |  Novice
Ljubljanska borza

Vzajemna na borzi prvi teden marca

Marca virtualna skupščina o spremembah statuta zavarovalnice.
Karel Lipnik 16. 2. 2026 | 17:05
Preberite več
Šport  |  Košarka
Vredno branja

Sekulić izbral ekipo, ki se bo borila za uvrstitev na svetovno prvenstvo

Selektor slovenskih košarkarjev je izbral ekipo, ki se bo konec meseca borila za uvrstitev na svetovno prvenstvo, kjer bi igral tudi Luka Dončić.
16. 2. 2026 | 17:05
Preberite več
Novice  |  Okolje
Emisije in stroški

Ugašanje motorja ob postanku pomeni prihranek

Donald Trump je med drugimi protipodnebnimi ukrepi sprejel še odpravo obveznega ugašanja motorja avtomobila ob postanku.
16. 2. 2026 | 16:50
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Šutar

Sodišče še za mesec dni podaljšalo pripor osumljenemu napada na Šutarja

Osumljeni bo v priporu še najmanj do 17. marca letošnjega leta.
16. 2. 2026 | 16:49
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Črna kronika

Z življenjem v gozdu je ogrožal svoje zdravje

Obvezno zdravljenje: Mladenič, ki je imel prepoved približevanja staršem, se je odločil za skrajno potezo.
16. 2. 2026 | 16:19
Preberite več
Novice  |  Okolje
Emisije in stroški

Ugašanje motorja ob postanku pomeni prihranek

Donald Trump je med drugimi protipodnebnimi ukrepi sprejel še odpravo obveznega ugašanja motorja avtomobila ob postanku.
16. 2. 2026 | 16:50
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Šutar

Sodišče še za mesec dni podaljšalo pripor osumljenemu napada na Šutarja

Osumljeni bo v priporu še najmanj do 17. marca letošnjega leta.
16. 2. 2026 | 16:49
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Črna kronika

Z življenjem v gozdu je ogrožal svoje zdravje

Obvezno zdravljenje: Mladenič, ki je imel prepoved približevanja staršem, se je odločil za skrajno potezo.
16. 2. 2026 | 16:19
Preberite več
