Timi Max Elšnik: Ko izberem nekoga, z njim ostanem do konca življenja

Nekdanji kapetan ljubljanske Olimpije, stalni slovenski reprezentant in član beograjske Crvene Zvezde Timi Max Elšnik je za medije iz Derbyja, kjer je igral še kot najstnik, jasno povedal, ponudbe katerih svetono znanih klubov bi takoj zavrnil.

»Sem zvezst človek in če bi na moja vrata potrkali iz Nottingham Foresta, mislim, da ne bi mogel prestopiti tja,« pravi. Nottingham, ki mu letos v premier ligi ne kaže najbolje, je namreč velik tekmec Derbyja, kjer je Elšnik, sicer otrok Aluminija z Kidričevega, začel profesionalno pot.

»Enako velja tudi za Barcelono in Real Madrid. Pogosto me ljudje sprašujejo, kaj bi storil, če bi me poklicali iz Real Madrida. Pravim, da če bi bil tako dober, da me pokliče Real, bi me poklical tudi kak drugi vrhunski klub,« je še dejal Štajerec, ki pa nikdar ne bi rad zaigral za Maribor. V domovini bi se pridružil samo Olimpiji iz Ljubljane.

»Včasih ne razumem ljudi, ki kar tako zamnejajo stran. Ko jaz izberem nekoga, ki je izbral tudi mene, ostanem z njim do konca življenja,« še dodaja Elšnik, od katerega bi se lahko učil tudi biatlonec Sturla Holm Laegreid. Slovenski nogometaš je pred odhodom v Srbijo igral pri Olimpiji, pogosto pa je slišati ugibanja, da se zanj zanimajo nekateri turški klubi.