Timi Max Elšnik odkril, kako selektor nadzoruje nogometaše (VIDEO)

Nogometaši na Brdu pri Kranju še vedno uživajo v spomladanskih temperaturah in se nemoteno pripravljajo na tekmi z Madžarsko in Črno goro. »Vsi, ki smo tukaj, smo zdravi in pripravljeni za igro,« je potrdil Timi Max Elšnik, ki je zadovoljen s svojo pripravljenostjo. Pojasnil je, da je menjava v strokovnem štabu prinesla nekaj novosti.

»Malo drugače je vse skupaj, vzdušje je zelo dobro, nekaj sprememb je v zakulisju. Zdaj imamo denimo nogometaši posebno aplikacijo, kjer ocenjujemo kako se počutimo, kako smo spali, vse to od 1 do 10, da nam strokovni štab potem lahko prilagodi obremenitev. Ne vem, kako pošteni so fantje, jaz sem, moja noč je bila za dobro sedmico,« je Elšnik pojasnil eno od novosti, ki jih je uvedel Cesar.

Številčni strokovni štab ne želi razkriti podrobnosti za naskok na tekmece, vsaj za kanček pa je Elšnik odstrnil zaveso. »Lahko se skrijete v grm in pogledate trening, več pa jaz ne bom povedal, to je stvar strokovnega štaba. Lahko pa rečem le, da se pripravljamo na to, da bomo imeli vedno pripravljeni dve taktični različici za tekmo, da nas nasprotnik ne bo presenetil. Potem pa bomo videli, kaj nas bo pričakalo v Budimpešti,« je dodal vedno zgovorni nogometaš Crvene zvezde.

Boštjan Cesar ne želi razkriti, s kakšno taktiko se bo soočil z Madžari. Foto Leon Vidic

Slovenci na Gorenjskem ostajajo do petkovega kosila, nato se bodo odpravili v Budimpešto.