Timi Max Elšnik: Riera je blokiral moj prestop v Emirate

Slovenski reprezentant Timi Max Elšnik bi lahko ob koncu poletnega prestopnega roka zapustil Crveno zvezdo in se preselil na Bližnji vzhod. Iz Združenih arabskih emiratov je na njegov naslov prišla finančno zelo zanimiva ponudba, a je odhod preprečil trener Albert Riera, ki na slovenskega vezista resno računa.

»Pred koncem prestopnega roka je zame prišla ponudba, vendar mi ni dovolil oditi. Razumem ga, saj sem njegova podaljšana roka na igrišču. Je tip trenerja, ki pravi, da je tukaj zato, da nas naredi boljše, in da bo ob pravem trenutku prav on tisti, ki nas bo ‘brcnil’ skozi vrata proti večjim in boljšim stvarem,« je Elšnik razkril v pogovoru za Sportklub.

Po poročanju srbskih medijev je ponudba prišla iz Združenih arabskih emiratov, selitev pa bi bila za 28-letnega slovenskega reprezentanta predvsem s finančnega vidika korak naprej. Toda Elšnik poudarja, da denar pri njegovih načrtih ni edino merilo.

Albert Riera ga ni pustil v Emirate. FOTO: Pedja Milosavljevic/AFP

»Ponudba bi bila finančno boljša, nogometni vidik pa je drugo vprašanje. Še vedno imam ambicije na visoki ravni,« je pojasnil vezist, ki ga tako nadaljnje igranje v Beogradu ne moti. Podoben scenarij se mu je zgodil že prejšnje poletje, ko je bil blizu prestopa v turški Trabzonspor, vendar je na koncu ostal na Marakani. Zdaj je začel že tretjo sezono v dresu Crvene zvezde, s katero je v prvih dveh osvojil dve dvojni kroni.

Riera očitno Elšnika vidi kot enega ključnih členov svoje zasedbe. Slovenca zelo dobro pozna že iz skupnega obdobja pri Olimpiji, kjer sta v sezoni 2022/23 osvojila naslov državnega prvaka in slovenski pokal. Njuno sodelovanje se je zdaj nadaljevalo še v Beogradu, Elšnik pa za zdaj ostaja pomemben člen Zvezdine zvezne vrste.