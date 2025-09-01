Timi Max Elšnik: V petek se bo začela nova pravljica

Slovenska nogometna reprezentanca je na Brdu pri Kranju začela priprave za prvi tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2026. Prvi tekmeci bodo v petek Švedi, v ponedeljek pa se bodo izbranci Matjaža Keka v Baslu pomerili s Švicarji. S seznama je odpadel Jon Gorenc Stanković, prihajata pa Jan Mlakar in Adrian Zeljković.

Na Gorenjskem pa je že Timi Max Elšnik, ki pravi, da je želja po preboju na SP velika. »Res je, da je SP pač SP. Po dolgih letih smo igrali na evropskem prvenstvu in vsi, ki smo to doživeli, sanjamo o tem, da bi zaigrali še na SP. Gledali smo SP 2010, se zaljubili v nogomet in hočemo spisati podobno pravljico. Začela se bo v petek,« je poudaril Elšnik.

Ob Švici, ki je 19. na lestvici Svetovne nogometne zveze (FIFA), Švedski (29.) in Sloveniji (50.) je v skupini B še Kosovo (95.). Zmagovalec skupine si bo priigral neposredno pot na SP, drugouvrščeni pa bo šel v dodatne kvalifikacije.

»To je zahtevna in izenačena skupina, v kateri lahko vsak vsakemu jemlje točke. Stanovitnost bo ključnega pomena. Ni sicer velesile, kakršne so Španija, Nemčija in druge ekipe, bo pa zelo izenačeno. Zelo pomembno bo, kako bomo odprli kvalifikacije s tema dvema zahtevnima tekmama. Verjamem, da bomo uspešni,« je optimističen Elšnik, ki sicer ni najbolj zadovoljen s svojo formo glede na poletne težave s poškodbami. Kot je pristavil, potrebuje še nekaj časa za raven, ki jo je kazal v prejšnji sezoni.

Vanja Drkušić prav tako izpostavlja zahtevnost skupine. »Zelo zahtevna skupina, enakovredna. Za začetek pričakujemo dve težki tekmi v Ljubljani in Švici. Treba se bo dobro pripraviti in proučiti tekmece,« je povedal Drkušić in na vprašanje, s koliko točkami bi bil sam zadovoljen po prvih dveh tekmah, kot iz topa izstrelil: »S šestimi!«

Švedi in Švicarji imajo vrhunske napadalce

Tekma s Švedsko, ki ima v svojih vrstah tri izvrstne napadalce z Viktorjem Gyökeresom, Alexandrom Isakom in Anthonyjem Elango, bo 5. septembra ob 20.45 v Stožicah, s Švico, ki ima tudi na voljo številne uveljavljene nogometaše vključno z napadalno usmerjenimi Breelom Embolom, Danom Ndoyejem in Noahom Okaforjem, pa 8. septembra ob 20.45 v Baslu. Oktobra bodo Slovenci igrali v gosteh proti Kosovu in doma proti Švici, novembra pa doma s Kosovom in v gosteh s Švedsko.

Slovenija se je s Švedsko nazadnje merila septembra 2022 in v gosteh igrala 1:1, nekaj mesecev pred tem pa je doma izgubila z 0:2. Pred tem je imela proti Skandinavcem še po en neodločen izid in poraz. S Švico pa se je skupno merila že devetkrat, proti njej pa ima dve zmagi, en neodločen izid in šest porazov.