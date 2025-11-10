Timi Max Elšnik: Ko čutiš strast cele države, je vredno

Pot do vrha nogometne piramide ni enostavna, napredek pa mnogokrat ni linearen, kot dobro ve gost druge epizode podkasta Junaki športa Timi Max Elšnik. Nekdanji kapetan Olimpije in standardni član slovenske reprezentance, ki je navdušil tudi med pravljico na euru 2024, se je ustalil pri Crveni zvezdi. Z njim se je v podkastu pogovarjal mladi up NK Šmartno Edin Duranović.

Timi Max Elšnik je bil pravi gost podkasta Junaki športa, s svojo vztrajnostjo je pri 27 letih še vedno mladenič dokazal, da je v karieri možno marsikaj, če ne vržeš puške v koruzo. Mladenič iz Zlatoličja je po odličnih igrah v mladinskem pogonu Aluminija še pred člansko kategorijo odšel v tujino, k angleškemu Derby Countyju. Na Otoku je preživel pet let in zamenjal štiri klube. Ko se je leta 2020 vrnil domov, k Olimpiji, je njegova kariera doživela zasuk navzgor, v Ljubljani je Štajerec postal ljubljenec navijačev, odigral več kot 100 tekem kot kapetan zmajev in z njimi osvojil naslov državnega prvaka. Zdaj je Elšnik nogometaš Crvene zvezde, ki je že okusil slast igranja pod lučmi lige prvakov in dobro ve, kaj vse je bilo potrebno za napredek na njegovi karierni poti.

Z veseljem je Timi Max Elšnik ustregel željam mladih nogometašev. Foto Luka Maček

Edina je zanimalo, čemu vse je Elšnik na poti k profesionalni karieri moral odpovedati in kdaj je spoznal, da je nogomet lahko nekaj več, da lahko predstavlja njegovo službo. »Najlepše je, ko je služba tvoja strast, ko te podpira cela država, kot smo to občutili na evropskem prvenstu, je to velik privilegij. Se pa sčasoma nogomet iz igre spremeni v pomembno službo, kjer je potrebno paziti na številne podrobnosti, kot so prehrana, počitek in rehabilitacija. Ni vse idealno, zamudiš veliko trenutkov z družino, a je zagotovo vredno,« pojasnjuje odlični zvezni igralec, ki je svoj dom v zadnjem letu ustvaril v Beogradu.

Napake so dobrodošle

Na karierni poti mladega nogometaša je včasih težko videti ciljno črto, zato je Edina zanimalo, katero obdobje je za nadobudnega športnika ključno. »Prehod med osnovno in srednjo šolo ponuja veliko izzivov, puberteta pa skriva številne motnje in veliko zabave, takrat je potrebno ostati priden in osredotočen na nogomet. Vztrajnost in osredotočenost mladih je ključna, ob tem pa se nikar ne bojte napak, vsaka je priložnost, da se nekaj novega naučiš. In pa potrebno je čim več igrati, noben trening ni tako dober kot tekma,« vsem mladim nogometašem na srce polaga 27-letni steber reprezentance na sredini igrišča.

Zgovorni Elšnik je povedal številne zanimive stvari o življenju nogometaša. Foto Luka Maček

Da bi si lažje predstavljal, kaj pomeni življenje profesionalnega igralca, je Edin Timija prosil, da oriše svoj »delovni dan«: »Zgodaj vstanem, nato sledi zajtrk in trening, ki je običajno ob 11. uri. Po treningu grem še v fitnes in nato na kosilo, popoldne pa preživim z družino. Seveda pa je povsem drugače, ko igramo tekme, takrat smo veliko na poti.« Za konec ni šlo brez vprašanja o nogometnih idolih. »Zame sta bila to Ronaldinho in kasneje Lionel Messi,« odgovarja. Danes so Elšnik, Žan Karničnik, Jaka Bijol ali Benjamin Šeško idoli Edinu in drugim slovenskim nogometnim junakom prihodnosti.