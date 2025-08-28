Timi Max Elšnik zapušča Crveno Zvezdo, naslednja postaja turški velikan

Slovenski nogometni reprezentant Timi Max Elšnik je tik pred prestopom. Nekdanji kapetan ljubljanske Olimpije se bo preselil v Turčijo k Trabzonsporju, poročajo italijanski mediji. Pred dnevi se mu s Crveno Zvezdo ni uspelo uvrstiti v ligo prvakov, to pa je očitno pomenilo, da 27-letnik zapušča srbske prvake.

Turški klub naj bi Srbom plačal pet milijonov evrov odškodnine, Slovenec pa bo v Turčiji moči združil tudi s Stefanom Savićem, dolgoletnim članom Atletica iz Madrida. Po treh krogih turškega nogometnega prvenstva je Trabzonspor na drugem mestu, a je tako kot vodilni Galatasaray osvojil vse točke.

Timi Max Elšnik je sicer lani v dresu Crvene Zvezde igral odlično, dosegel je tudi štiri zadetke in bil eden izmed najboljših posameznikov. Pred tem je bil pet let član ljubljanske Olimpije, pri kateri je nosil tudi kapetanski trak, z dobrimi nastopi pa si je priboril prestop v tujino. Ta mu sicer ni tuja, v preteklosti se je kalil tudi na Otoku, kjer je igral v nižjih ligah.

Upamo, da bo Elšnik blestel tudi v reprezentančnem dresu. FOTO: Lisa Leutner/Reuters

Za deveti Eyüspor v tekmovanju sicer igra tudi Svit Sešlar, ki je v dobri formi, ob dveh odigranih tekmah se je enkrat vpisal med strelce. Andraž Šporar je član Alanyaspora, ki na dveh odigranih tekmah še ni zmagal, a Slovenec je stalni član prve enajsterice. Enako velja za Jureta Balkovca, ki igra za zadnjeuvrščeni Karagümrük, a odigrali so šele dve tekmi in za zdaj še ni strahu pred morebitnim izpadom.

Peti Slovenec v prvi turški ligi je Žan Žužek, član Genclerbirligija iz Ankare, ki letos še ni zmagal, a Žužek se je ob porazu proti Gaziantepu že vpisal med strelce.