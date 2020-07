»To je noro, veselimo se, a jutri je nov dan«

Celje

Celjski grofi so začinili odločilno tekmo. FOTO: Uroš Hočevar

Dušan Kosić je Celju prinesel prvi naslov prvakov. FOTO: Jure Eržen

Vse poplačano

- Trener celjskih nogometaševje otrok Olimpijine šole, ampak v glavnem mestu ni dočakal takšnega zadoščenja kot danes, ko je kot trener Celja ob 100. obletnici kluba postal državni prvak . Nekateri v knežjem mestu bi ga radi videli kot novega župana, če ne celo predsednika republike. Ni čudno, da so ga med pogovorom za Televizijo Slovenija preplavila čustva ...»Neverjetno! Polni smo emocij. Super. Verjeli smo, da lahko to dosežemo. Neka energija je bila v vsej Sloveniji, prejemali smo dobre želje za to, da nam uspe, in na koncu nam je,« je sogovornikupovedal »Dule«, vesel, ker se njegovi nogometaši niso vdali pritisku. »Bili smo mirni, delali vse kot doslej, verjeli smo vase. Tekma je bila nora, hvala bogu, da smo zdržali. Presrečni smo.«Devetinštiridesetletni Kosić je bil ponosen, ker je ekipa skozi celotno sezono pokazala stalnost, četudi je po nekaj kolih padla celo na osmo mesto. »Vsi nasprotniki so za nas zahtevni. Na nekaterih tekmah bi lahko zmagali, pa nismo. Ob koncu so tudi naši tekmeci "kiksali" in to nam je šlo na roko. V zadnjem hipu smo prišli na prvo mesto in bili kos pritisku. Noro, kaj naj rečem? Fenomenalno, ponosen sem na fante.«»Viseli smo, ni bilo prvič, takrat smo bili vztrajni. Veliko je bilo razočarani, ampak danes nam je bilo vse poplačano. Fante že zdaj opozarjam, zastopali bomo Slovenijo v ligi prvakov. Zdaj se poveselimo, potem pa še nekaj naresti,« je dodal Kosić in odhitel v objem svojim nogometašem in Celjskim grofom.