To je volk, preoblečen v babico, da bi ogoljufal evropski nogomet

Projekt t. i. superlige, elitnega nogometnega tekmovanja, ki je propadel predlanskega aprila, so v zadnjih mesecih večkrat poskušali oživiti tudi z novim podjetjem, ki zastopa to tekmovanje. Tudi zadnja različica superlige, ki so jo predstavili v Londonu, ni požela odobravanja med nogometnimi deležniki, četudi navzven deluje bolj »odprto« kot prej.

»Do superlige ne bo prišlo. Najnovejši načrt podjetja A22 je le še eden od poskusov, da opomnijo svet, da obstajajo in da so še tu. Toda gre le za vroč zrak in trzanje trupla,« je zatrdil izvršni direktor Združenja nogometnih navijačev Kevin Miles. »Da bi ustanovili tekmovanje povsem odprtega tipa? Saj ga že imamo, imenuje se liga prvakov,« je dodal Miles.

»Pri ECA smo zaznali zadnje sporočilo iz vzporedne realnosti podjetja A22. V resničnem svetu je bila ta ideja premleta in enotno zavrnjena v nogometni družini že leta 2019,« so zapisali pri združenju evropskih klubov (ECA). Kaj menijo drugi in zakaj zavračajo superligo?