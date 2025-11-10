To so čustva: derbi River Plate – Boca Juniors navdušil (VIDEO)

Nogometna Argentina je v minulih dneh znova dihala kot eno – z znamenitim superclásicom, večnim derbijem med kluboma Boca Juniors in River Plate. Tokrat so slavili modro-rumeni: Boca je pred domačimi navijači zasluženo zmagala z 2:0 in še poglobila krizo svojega največjega rivala.

Za zmago sta zadela Exequiel Zeballos in Miguel Merentiel, ki sta poskrbela, da je Boca dosegla tretjo zaporedno zmago v prvenstvu ter se s 26 točkami povzpela na vrh skupine A. S tem so si varovanci trenerja Diega Martineza že zagotovili neposredno uvrstitev v skupinski del prihodnje lige prvakov (Copa Libertadores).

River Plate je še naprej v prostem padu

River Plate pa je po novem porazu še naprej v prostem padu – izgubili so že šest od zadnjih sedmih tekem in v skupini B ostajajo šesti s 21 točkami, deset za vodilnim Rosario Centralom. »To tekmo smo potrebovali, da pokažemo, da smo prava ekipa. Ta zmaga je za vse navijače, ki so vedno z nami. Boca si zasluži igrati v Libertadores vsako leto,« je po tekmi dejal Merentiel.

Prvi polčas ni ponudil veliko priložnosti, River pa je bil nevaren le dvakrat – po strelih Salasa in Castaña, ki ju je zanesljivo ubranil vratar Marchesín. Gostje so doživeli nov udarec, ko se je Maxi Meza poškodoval in zapustil igrišče v solzah. Ko se je že zdelo, da bo prvi del končan brez golov, je v sodnikovem dodatku udaril Zeballos, ki je po napaki obrambe Riverja najprej preigral vratarja Armanija in nato z drugim poskusom zadel za vodstvo.

Exequiel Zeballos je takole končal na ramenih soigralcev. FOTO: Luis Robayo/AFP

Že v drugi minuti nadaljevanja je Boca podvojila prednost – znova po akciji Zeballosa, ki je prodrl po levi strani in podal pred gol, kjer je Merentiel brez težav pospravil žogo v mrežo. Boca je nato popolnoma prevladovala, gol Merientiela iz kota je bil razveljavljen zaradi prepovedanega položaja, enajstmetrovka po prekršku nad Gimenezom pa je bila po ogledu VAR-a preklicana.

River je imel v končnici še eno priložnost, a je Galarza z glavo meril mimo vrat – prizor, ki je najbolje povzel njihovo popoldne polno frustracij. Navijači Boce so tekmo posvetili nekdanjemu trenerju Miguelu Angelu Russu, ki je preminil prejšnji mesec. »Ta zmaga je zanj. Pokazali smo, da želimo še več. Sezona še ni končana in moramo vztrajati,« je še dodal Merentiel. V zadnjem krogu bo Boca doma gostila Tigre, River pa bo skušal zaceliti rane v gosteh pri Vélezu.