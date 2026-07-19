Toča golov, Mbappe prehitel Messija

Angleži so na tekmi za tretje mesto na svetovnem nogometnega prvenstvu v Miamiju premagali Francoze s 6:4 (4:0). V nedeljo bo še zadnja tekma prvenstva v ZDA, Kanadi in Mehiki, za naslov se bodo pomerili branilci naslova Argentinci in evropski prvaki Španci.

Tako Angleži kot tudi Francozi si zagotovo niso želeli boja »le« za bron, višje cilje ekip so kazale tudi številne menjave v začetnih enajstericah glede na prejšnje tekme. Pa tudi pristop do tekme, v kateri je prevladoval napad, resneje pa so se ga lotili Angleži in polčas dobili kar s štirimi goli razlike.

Tekma za 3. mesto Francija: Anglija 4:6 (0:4) Stadion Sun life Mami, gledalcev 64.478, gl. sodnik Jesus Valenzuela (Venezuela). Strelci: 0:1 – Rice (3), 0:2 – Konsa (18), 0:3 – Saka (37), 0:4 – Saka (45 +1), 1:4 – Mbappe (48), 2:4 – Barcola (54), 3:4 – Mbappe (66), 3:5 – Saka (87-11m), 4:5 – Dembele (90+6) 4:6 – Bellingham (90+8).

Kylian Mbappe je začel za Francijo, a sta se druga kandidata za zlati čevelj, Harry Kane in Jude Bellingham znašla med rezervisti na angleški klopi. Kane priložnosti ni dobil niti pozneje. Selektor Thomas Tuchel je namreč naredil sedem menjav tri dni po zasuku in porazu v polfinalu proti Argentini v Atlanti. Tudi Mbappe in druščina so, potem ko so bili v vlogi največjih favoritov za naslov, presenetljivo gladko izgubili polfinale proti Španiji.

Goli so se v tem malem finalu za bron nizali kot po tekočem traku, najučinkovitejši je bil tokrat na Floridi trikratni angleški strelec Bukayo Saka, sicer eden osrednjih adutov državnega prvaka Arsenala. Pri Francozih je dvakrat v polno zadel Mbappe.

Slednji ima zdaj dva gola prednosti v boju za najboljšega strelca tekmovanja pred Argentincem Lionelom Messijem, slednjega pa je z 22 goli na prvenstvih prehitel za enega na prvem mestu vseh časov. Francoski as se je z 10 goli na enem samem prvenstvu na prvem mestu tudi izenačil z Nemcem Gerdom Müllerjem, ki je toliko golov zabil v Mehiki leta 1970. Rekord je dosegel tudi Michael Olise s sedmimi podajami na enem SP ter je s tem na prvem mestu prehitel Peleja, brazilsko legendo in njegovega prvenstva leta 1970.

Didier Deschamps se po 14 letih poslavlja od francoske klopi. FOTO: Roberto Schmidt/AFP

Tekma za tretje mesto je bila za Didierja Deschampsa zadnja na selektorskem mestu francoske reprezentance. Na čelu ekipe je bil od leta 2012, z njim je Francija osvojila SP leta 2018 v Rusiji in ligo narodov 2021. Leta 2022 se je uvrstila v finale SP, kjer je po enajstmetrovkah izgubila proti Argentini. Poraz je doživela tudi v finalu EP 2016 na domačih tleh, kjer je po podaljšku izgubila proti Portugalski.