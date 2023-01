Tokratni derbi ne prinaša zgolj časti in slave

V nadaljevanju preberite:

Je Manchester United vendarle nadoknadil vsaj delček zaostanka za Manchester Cityjem? Ali jim bodo sinje modri spet priredili streznitev? To sta glavni vprašanji pred sobotnim derbijem na Old Traffordu, ki ga navijači Uniteda že dolgo niso pričakovali s takšnim navdušenjem. Še oktobra jim je City »serviral porcijo« na vzhodu mesta, kjer sta po tri gole dosegla sinje modra asa Erling Haaland in Phil Foden za zmago s kar 6:3. Toda rdeči vragi vse od tedaj blestijo in bi lahko s sobotno zmago že skoraj povsem nadoknadili zaostanek za državnimi prvaki.