Še en slovenski reprezentant na poti v Anglijo

Slovenija bo dobila naslednjega nogometaša, ki se seli v Anglijo. Po poročanju spletnih medijev, o tem pišeta tudi avstrijski Kleine Zeitung in angleški Bristol Post, bo poleti iz Sturm Gradca v Bristol City brez odškodnine prestopil reprezentant Tomi Horvat. Na Otoku že igrajo Benjamin Šeško, Jaka Bijol, Žan Vipotnik in Nik Prelec. Tja se bo preselil tudi Horvat, ki je že opravil zdravniške preglede.

V Avstriji pomembno vlogo pri prestopu slovenskega veznega nogometaša v angleški championship pripisujejo svojemu trenerju Gerhardu Struberju, ki vodi Bristol, Horvata pa dobro pozna iz avstrijskega prvenstva. Horvat je letos za Sturm na 28 tekmah dosegel štiri gole in šest podaj. Ekipa, kjer igra tudi Jon Gorenc Stanković in je v klubu celo del igralskega sveta, ki sodeluje s trenerjem Fabio Ingolitschem, danes zaključuje priprave v Čatežu. V četrtek Sturm v evropski ligi namreč čaka gostovanje v Rotterdamu pri Feyenoordu.

Pri Sturmu so se že odzvali

Pri Sturmu bodo poleti ob odhodu Horvata vnovič v ekipo vrnili Amadyja Camaro, ki trenutno kot posojen nogometaš igra za Nantes. Morda pa bodo za okrepitvami spet pogledati preko južne meje, saj slovenske nogometaše podrobno spremljajo na svojih radarjih. Nazadnje so si avstrijski prvaki želeli v svojih vrstah Aldina Jakupovića, ki pa se je odločil za nemški Holstein Kiel.