Toni Kroos po euru napovedal tekmovalno slovo

Nemški vezist Real Madrida Toni Kroos se bo po letošnjem evropskem nogometnem prvenstvu tekmovalno upokojil, so poročale tiskovne agencije, med njimi francoska AFP. »Moja kariera aktivnega nogometaša se bo končala to poletje po euru,« je na instagramu sporočil 34-letni Kroos, ki je leta 2014 z Nemčijo osvojil svetovno prvenstvo.

Pred evropskim prvenstvom ima Kroos priložnost, da z Realom še petič osvoji ligo prvakov, ko se bo 1. junija na Wembleyju pomeril z Borussio Dortmund.

Tudi z Bayernom Münchnom je osvojil ligo prvakov, preden se je pridružil španskemu velikanu. Kroos se je Realu pridružil leta 2014 in z Luko Modrićem hitro oblikoval izjemno partnerstvo na sredini igrišča.

V izjavi na svoji spletni strani so pri Realu poudarili, da se bo Kroos »zapisal v zgodovino Real Madrida kot ena največjih legend kluba in mednarodnega nogometa«. Kroos je z Realom štirikrat osvojil naslov la lige.

Julija 2021 je napovedal, da zapušča reprezentanco, a je svojo odločitev februarja preklical po pogovorih z nemškim selektorjem Julianom Nagelsmannom, ki ga je prepričal, naj nastopi še na prvenstvu stare celine na domačih tleh. »Moja ambicija je bila vedno končati kariero na vrhuncu svojih zmogljivosti,« je zapisal Kroos in dodal: »Srečen in ponosen sem, da sem našel pravi čas za svojo odločitev in da sem jo lahko izbral sam.«

Tudi v zadnji sezoni se je veselil naslova španskega prvaka, čaka ga še boj za naslov v LP. FOTO: Ana Beltran/Reuters

Kroos je bil eden ključnih igralcev, ko je Nemčija osvojila svetovno prvenstvo v Braziliji leta 2014 in dvakrat zadel, ko je elf v polfinalu zadal poraz gostiteljici s 7:1. Toda štiri leta pozneje mu ni uspelo preprečiti nemškega izpada v skupinskem delu na SP v Rusiji.