Topničarji imajo rekorderja

Arsenalova jesen je sanjska, na dveh najmočnejših frontah zmaguje. Toda trener Mikel Arteta skrbi tudi za prihodnost londonskega moštva, sinoči je veliki up topničarjev Max Dowman v Pragi pisal zgodovino lige prvakov. Postal je najmlajši igralec z nastopom v najmočnejšem klubskem tekmovanju. Ko je vstopil v igro v drugem polčasu proti Slavii je bil star 15 let in 308 dni, s čimer je presegel rekord Youssoufe Moukoka (Borussia Dortmund), ki je decembra 2020 debitiral pri 16 letih in 18 dneh.

Dowman je še dopolnil svojo debitantsko vlogo, saj je prvo uradno tekmo v premier league v tej sezoni igral star 15 letih in 229 dni. Mlajši debitant od njega je bil le še njegov soigralec Ethan Nwaneri (15 let in 181 dni), ki je bil v Pragi v začetni enajsterici vodilnega moštva v angleškem prvenstvu in ligi prvakov..

Izjemno nadarjeni Dowman je po profilu krilni napadalec z odličnim vodenja žoge in je Arteto prepričal tudi z zrelostjo.