Topničarji izzivajo Pepa, Rijeka pa Hajduk

Ni dvoma o tem, da je angleško prvenstvo najmočnejše v Evropi, temu botruje predvsem izjemna kupna moč prvoligašev z Otoka. Lani sta ogorčen boj za angleško krono bíla Arsenal in Manchester City, sinje modri so bili boljši lani, v jutrišnjem popoldnevu želijo topničarji pokazati, da bo letos drugače. Na Hrvaškem želi Hajduk po veliki zmagi na večnem derbiju uspešni niz nadaljevati še na Rujevici pri Rijeki.

Torino: Juventus – Torino (sobota, 18.00) Torinski mestni derbi višje na lestvici pričakuje Juventus, a bianconeri v zadnjih krogih ne blestijo. Na prejšnjih treh tekmah so slavili zmago le enkrat, v prejšnjem kolu so bili navijači po bledi predstavi in neodločenem izidu z Atalanto besni (0:0), še podžgal jih je trener Max Allegri, ki je bil po tekmi zadovoljen z »rezultatom in predstavo«. Ne glede na vse bi bil uspeh Torina veliko presenečenje – Juventus je na mestnem derbiju na svojem štadionu neporažen že vse od leta 1995. Naš tip: manj kot 2,5 gola.

Rijeka: Rijeka – Hajduk (sobota, 18.30) Minuli konec tedna je hrvaška nogometna javnost pospremila trdo prigarano zmago Hajduka na Poljudu proti Dinamu, tokrat bodo splitski beli v akciji še na znamenitem jadranskem derbiju. Dvoboji Rijeke in Hajduka so v zadnjih letih zelo izenačeni, danes ob 18:30 se bosta na Rujevici pomerili vodilni ekipi 1. HNL, tako da bo imel dvoboj še dodatno težo. Naš tip: 0.

Brighton: Brighton – Liverpool (nedelja, 15.00) Obe ekipi sta v zadnjem kolu doživeli poraz, a sta bila poraza zelo različna. Brightonu je šlo narobe vse in je proti Aston Villi izgubil s kar 1:6, kar je nenavadno za ekipo, ki ima edina več časa žogo v nogah kot ManCity. Po izjemnem začetku sezone se je Robertu de Zerbiju in varovancem nekoliko ustavilo, v goste pa prihaja razjarjena ekipa Liverpoola. Jürgen Klopp celo zahteva ponovitev tekme s Tottenhamom zaradi napake VAR, ki jih je okradla gola, a iz te moke bržkone ne bo kruha. Jezo bi lahko stresli na Brighton ... Naš tip: 2.

Madrid: Atletico – Real Sociedad (nedelja, 16.15) Predstava v ligi prvakov proti Feyenoordu je bila za varovance Diega Simeoneja nenavadna – luknjasta v obrambi, a vrhunsko učinkovita v napadu, iz treh strelov so dosegli tri gole. Alvaro Morata je ujel življenjsko formo in se zdi neustavljiv, tudi Oblak v vratih je razpoložen. V goste na Wando prihaja Real Sociedad, Baski dokazujejo, da lani niso zastonj končali med najboljšimi štirimi, blesti pa napadalec Mikel Oyarzabal. Naš tip: oba zabijeta gol.

London: Arsenal – Manchester City (nedelja, 17.30) V Londonu bo vroče, pomerili se bosta trenutno prva (City) in tretja ekipa lige, ki ju loči le točka. Varovanci Mikela Artete so v zadnjem obdobju (kljub porazu z Lensom v LP) prepričljivi, predvsem so strnili obrambne vrste in prejemajo malo golov. Skrbijo jih zdravstvene težave Bukaya Sake, a je teh na drugi strani pri sinje modrih še precej več. Pepa Guardiolo počasi lahko skrbi slabša strelska forma Erlinga Haalanda, vrhunsko je ujel Julian Alvarez. Čeprav bodo igrali v gosteh, so nogometaši Cityja rahli favoriti. Naš tip: 2.