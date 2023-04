Topničarji z granitno igro na krilih Granita Xhake

Nogometaši Manchester Cityja so v derbiju 29. kola angleške nogometne lige s 4:1 premagali Liverpool, kar pa ni prestrašilo vodilnega Arsenala, ki je pozneje z istim izidom ugnal Leeds in ob tekmi več zadržal prednost osmih točk pred varovanci Pepa Guardiole.

City, ki je igral brez poškodovanega Erlinga Haalanda, z 42 goli njegovega najboljšega strelca v sezoni, je proti Liverpoolu pokazal odlično predstavo. Že na začetku tekme si je pripravil nekaj priložnosti, iz tira pa ga ni vrglo niti vodstvo tekmecev, ko je Mohamed Salah po protinapadu izkoristil podajo Dioga Jote. Že deset minut pozneje so gostitelji po lepi akciji izenačili, strelec gola je bil Julian Alvarez, ki je s tem postavil izid prvega polčasa.

Že v 52. sekundi drugega dela so domači prišli do preobrata, spet so izvedli lepo akcijo, njen začetnik je bil Alvarez, Rijad Mahrez je storil vse, kot je treba, tako da Kevinu De Bruynu ni bilo težko žoge spraviti v mrežo.

Če sta bila prva dva gola Cityja, plod lepih akcij, pa je za tretji gol kriva obramba Liverpoola, ki ni posredovala, kot bi morala, kar je za povišanje vodstva izkoristil Ilkay Gündogan. Do konca je še za en gol poskrbel Jack Grealish, ki je s tem kronal odlično predstavo, po mnenju mnogih najboljšo, odkar se je iz Aston Ville preselil v Manchester.

»Jack je bil danes neverjeten. Tako v fazi obrambe kot napada. Najbrž je celo preprečil vodstvo Liverpoola z 2:0, po katerem bi se težko vrnili. Tega posredovanja ni zabeležila nobena statistika, kar samo pomeni, da je nogomet več kot statistika. Res si zasluži pohvale, vso se sezono igra dobro, zelo dobro se je vedel, ko ni igral. Veseli me, da vse to vidijo tudi navijači in da so mu ob menjavi namenili stoječe ovacije,« je junaka tekme pohvalil Guardiola.

Arsenal je potreboval nekaj časa, da je prebil obrambo Leedsa, to je v 36. minuti z enajstmetrovke uspelo Gabrielu Jesusu. Nadaljevanje pa je bilo zanj nato lažje, še posebno, ker je Ben White že v drugi minuti drugega polčasa povišal vodstvo. Jesus je nato v 55. minuti dosegel svoj drugi gol na tekmi, gosti so zaostanek znižali, kakršno koli upanje pa jim je v 84. minuti razblinil gol Granita Xhake.