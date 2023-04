Toskanci zavzeli Lombardijo

Nogometaši milanskega Interja so v 28. kolu italijanske lige gostili Fiorentino. Zasedba iz Firenc je zmagala z 1:0. Pri modro-črnih tudi tokrat ni branil Samir Handanović, je pa vratarja Andreja Onanaja v 53. minuti premagal Giacomo Bonaventura. Fiorentina je tako prišla do svoje 40. točke in je začasno osma, Inter ostaja tretji s 50 točkami.

Že pred tem je Atalanta v goseh premagala zadnjeuvrščeni Cremonese s 3:1 in se vsaj začasno povzpela na četrto mesto. Strelci za zasedbo iz Bergama so bili Marten de Roon (44.), Jeremie Boga (72.) in Ademola Lookman (93.).

Atalanta ima tako kot Milan ob tekmi manj zdaj 48 točk, štiri manj pa ima po zmagi nad Verono z 1:0 Juventus na sedmem mestu. Edini strelec v Torinu je bil Moise Kean v 55. minuti.