Tottenham letos ne bo tvegal, za mladega Brazilca so odšteli 75 milijonov

Če so bili navijači Tottenhama po koncu minule sezone v hudih skrbeh, si lahko pred pričetkom nove ob pogledu na okrepitve vsaj malo oddahnejo. Potem ko so v klub prispeli Sandro Tonalli, Mateus Fernandes in Jan Paul van Hecke, je Tottenham s prihodom Savinha okrepil še svoj napadalni kader.

Mladeniča je londonski klub v svoje vrste vabil že lani, a je Brazilec ostal v Manchester Cityju. Sedaj je Tottenhamu naposled uspelo dobiti 22-letnika, ki se v Manchestru ni prikazal v najboljši luči – na dvainpetdesetih ligaških tekmah je dosegel zgolj dva zadetka.

Za okrepitev bodo pri Tottenhamu menda odšteli kar 75 milijonov, a trenutno pač ne gre varčevati s sredstvi. S prihodom Savinha bodo kader okrepali in tudi podaljšali. Obupni pretekli sezoni so botrovale poškodbe, po zadnjem odigranem krogu so jih v klubu našteli kar šestintrideset. Med sezono so zamenjali tri trenerje in turbulentno sezono sklenili tik nad cono izpada.

Pri Tottenhamu se zanimajo tudi za Omara Marmousha in Codyja Gakpa. Na dosedanjih okrepitvah so v klubu zapravili več kot 300 milijonov evrov, s prodajo so zaslužili 140 milijonov.