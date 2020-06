Tottenham prejel posojilo v višini 195 milijonov evrov

London – Angleški nogometni klub Tottenham je prejel posojilo v višini 195 milijonov evrov, so sporočili iz kluba, ki trenutno zaseda osmo mesto v državnem prvenstvu. Londonski velikan si je denar izposodil, da bi lažje prebrodil krizo zaradi izpada prihodkov štadiona, ki ga imajo v lasti.



Na spletni strani kluba so zapisali, da je finančni položaj kluba zaradi covida-19 precej slabši, po njihovih ocenah pa bi lahko do junija 2021 zabeležili izgubo skoraj 225 milijonov evrov. Na to bo vplival predvsem izpad prihodkov štadiona na dan tekem kluba in odpovedi drugih dogodkov na njihovem novem objektu, kot so koncerti in tekme severnoameriške NFL. Proračun Tottenhama pa bo dodatno obremenilo dejstvo, da mora 20 klubov do konca sezone odplačati skupno nekaj več kot 360 milijonov evrov nosilcem televizijskih pravic, ker se sezona ni končala po prvotnih načrtih.



Tottenham je posojilo prejel, ker izpolnjuje kriterije za dodelitev kratkoročne finančne pomoči, ki jo ponuja Bank of England za boj proti posledicam epidemije novega koronavirusa. Angleško prvenstvo se bo nadaljevalo 17. junija z zaostalima tekmama, Tottenham pa bo svoj prvi dvoboj po več kot treh mesecih premora odigral 20. junija doma proti Manchester Unitedu.

Vse tekme se bodo odivijale pred praznimi tribunami.